Kiril Petkov, Bulgária miniszterelnöke és Kamala Harris amerikai alelnök washingtoni találkozóján bejelentették: a Gazpromnál alacsonyabb áron történő cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról állapodtak meg – közölte a Reuters.

A Gazprom április 27-én leállította a gázszállításokat Bulgáriába és Lengyelországba, mert a két ország nem volt hajlandó rubelben fizetni. Bulgária évente mintegy 3 milliárd köbméter gázt fogyaszt, amelynek több mint 90 százaléka Oroszországból érkezett. Júniustól ezt pótolják amerikai LNG-vel.

Bulgária felgyorsította a tárgyalásokat Azerbajdzsánnal a gázszállítások növeléséről, és a görögországi és törökországi terminálokon keresztül LNG-üzleteket szeretne kötni. Az árak versenyképesebbé tétele érdekében közös uniós gázbeszerzést is szorgalmazott.

Arra, hogy a Gazpromtól vásárolt földgáz valójában nem olcsó, már több jel is mutat, azon túl, hogy Bulgária is tud olcsón LNG-t vásárolni (amely hagyományosan drágább, mint a vezetékes szállítmányok). Magyarország – amely hosszútávú gázszerződést kötött Oroszországgal – februárban a piaci árnál is 30 százalékkal többet fizetett az orosz gázért.