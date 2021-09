A jelek szerint Bulgária már igyekszik spórolni, a megméretés egybe esik az elnökválasztás első fordulójával. A parlamenti választást Rumen Radev államfő írta ki, aki maga is indul, hogy második mandátumot szerezzen. Radev néhány belül feloszlatja a parlamentet és ügyvezető kormányt nevez ki, amely lebonyolítja majd a választásokat - írja a hvg.hu.

A legújabb közvélemény-kutatások szerint most a közel tíz éve hivatalban lévő miniszterelnök, Bojko Boriszov pártja, a Gerb végezhet az első helyen, s visszaesőben van a Szlavi Trifonov vezette protesztpárt népszerűsége. Az is biztosra vehető, hogy a parlamentbe ismét sok párt jut majd be, s mivel nem lesz egyértelmű győztes, újra hosszas alkudozásra lehet számítani.