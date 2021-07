Bulgáriában a rendkívüli választások nyomán a politika- és elitellenes Van Ilyen Nép (ITN) párt is hatalomra kerülhet. A párt sajátossága, hogy élén egy volt popsztár áll, a választási kampányban nem használtak plakátokat, nem volt korteskedés, mert nem voltak jelöltjeik sem, és nem fogalmaztak meg értékelhető programot. Az ország élére egy olyan politikai erő kerülhet, aki ezt a viselkedést folytathatja a kormányzásban is. A siker a párt vezére, a keménykötésűnek látszó Szlavi Trifonov karizmájának volt köszönhető – írja a Financial Times.

A végeredmény rendkívül szoros, az ITM az elmúlt évtizedben Bulgáriát kormányzó Bojko Boriszov Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt egyaránt kicsit kevesebb mint a szavazatok 24 százalékára számíthat. A számlálás során, hol az egyik, hol a másik volt néhány tizedszázalékkal előrébb. Azért szavaztak újra a bolgárok, mert az áprilisi választás nem hozott eredményt, és a 12 éven át regnáló Boriszov a rá árnyékot vető korrupciós botrányok miatt olyan népszerűtlen, hogy nincs olyan pártvezér, aki összeállna vele koalíciós partnerként. Éppen ezért, ha végül most nyer, várhatóan nem tud majd kormány alakítani.

Trifonov popzenész karrierje során a kemény „turbó folk” (chalga) műfajában vált ismertté. Úgy tűnik, antiplatformjának kormánypolitikává emelését azzal kezdi, hogy kijelentette, ha felkérik kormányt alakítani, akkor az ITN mellé nem keres koalíciós partnereket, annak ellenére, hogy egyedül a közelében sincsenek a parlamenti többségnek. Bazírozhat arra, hogy mindenki a pokolba kívánja Boriszovot, ezért megszavazzák az új kormányt. Boriszov szerint persze semmi perc alatt megbuknak, és az új választásokon visszatér a hatalomba.

Antibejelentés

Jellemző, hogy az 54 éves pártvezér, aki vidéken nőtt fel egy négygyermekes család legkisebb gyermekeként és egy időben a Ku Ku nevű punkegyüttes frontembere is volt, ezt a bejelentést az ITN jelentéktelen tévécsatornáján tette. Hogy gyakorlatilag kizárta egy stabil koalíciós kormány létrejöttét, ez illik abba a képbe, hogy antipolitikát kíván folytatni. A brit üzleti lapnak egy bolgár televíziós személyiség azzal magyarázta Trifonov viselkedését, hogy nem akar összeállni a politikai elit eddigi pártjaival, így a szocialistákkal és a török kisebbség pártjával, amelyek a szavazatok 13,5, illetve 10,7 százalékára számíthatnak.

Trifonov azt is kijelentette, hogy nem kíván összeállni más proteszt pártokkal sem – így a liberális Demokratikus Bulgária, vagy a korrupcióellenes Kelj Fel! Ki a Maffiával! párttal –, amelyek a 2020-as Boriszov-ellenes tüntetések nyomán jöttek létre. Ezekkel az a baja, hogy nem kaptak elég szavazatot ahhoz, hogy össze lehetne hozni velük a kormányzáshoz szükséges többséget. Egyvalakire számíthat, Rumen Radev államfőre, aki várhatóan már csak azért is megadja neki a kormányalakítási megbízást, mert utálja Boriszovot és a GERB-et.

Ő már csak ilyen

Lehet, hogy mindez furcsának hangzik, de Trifonov esetén teljesen normális, imázsának része – mondja Vessela Tcherneva, a szófiai European Council of Foreign Relations szakértője. Az hogy nem tárgyal más proteszt pártok vezéreivel, mindent elmond róla. Azt akarja mutatni, hogy az elit kipurgálása, a közélet kilúgozása az ő projektje.

Trifonov – mivel nem ért hozzá – az 51 éves Nyikolaj Vaszilev korábbi gazdasági minisztert, az UBS befektetési bankárát, jelenleg az Expat Capital vagyonkezelőjét jelölheti miniszterelnöknek. (Nem valószínű, hogy a politikából származó jövedelemre vagy a körülötte sertepertélők pénzére szorulna.) Emellett megkereste az április óta Radev kinevezése alapján kormányzó ügyvezető kormány néhány tagját, ám a népszerű gazdasági és a pénzügyminisztertől kosarat kapott.

Így végül a Boriszov-ellenes egységben bízhat. Erről mindent elárul Hriszto Ivanov, az Igen Bulgária párt vezetője, aki azt mondta, hogy egy újabb előrehozott választás katasztrófát jelentene az országnak. Ennél az is jobb, ha az ITN összeüt valamilyen kormányt, amely lehetővé teszi, hogy a hátuk mögött hagyják a Boriszov-érát.