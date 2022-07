Az amerikai hadsereg tábornoka hétfőn ünnepélyes keretek között vette át az európai szövetséges erők irányítását a belgiumi Monsban, a Szövetséges Hadsereg Európai Legfelsőbb Parancsnokságán. Cavoli a 20. amerikai tábornok a poszton, amit létrehozásakor először Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok későbbi elnöke töltött be.

Cavoli elődje Tod Wolters a légierőtől jött és 2019-től látta el feladatait, Jens Stoltenberrg NATO főtitkár megköszönte a szövetség iránti "önzetlen elkötelezettséget," amit a Covid-világjárványra adott válaszlépésekben, az afganisztáni missziókban, és a Vlagyimir Putyin orosz elnök által indított "brutális" megszállásra adott gyors és erőteljes válaszban is megmutatkozott.

Új szelek fújnak

Wolters részt vett a NATO új 2022-es stratégiai koncepciójának kialakításában is, ami Oroszország közvetlen fenyegetése mellett, Kínát is kihívásként kategorizálta. Stoltenberg szerint Wolters a megfelelő időben volt a megfelelő poszton, azonban a kiélezett helyzet most új vezetést kíván. Stoltenberg szerint Cavoli a

transzatlanti biztonság fordulópontján csatlakozik a NATO-hoz, amelyet a növekvő stratégiai verseny és a brutális konfliktusok visszatérése jellemez Európában.

Cavoli 1987 óta tölt be katonai szolgálatot, mester diplomáját 1997-ben szerezte a Yale Egyetem orosz és kelet-európai tanulmányok szakán, az amerikai hadsereg orosz külterületi tiszti programjában. Stoltenberg méltatta Cavoli teljesítményét Boszniában, Afganisztánban és Washington D.C.-ben is, külön kiemelve legutóbbi posztját az amerikai hadsereg európai és afrikai parancsnokaként, ahol több mint 100 ezer katonát felügyelt.

A Szövetséges Műveleti Parancsnokság a NATO valamennyi műveletének tervezéséért és végrehajtásáért, azaz minden katonai döntésért felel, ilyen szempontból Cavoli pozíciója (SACEUR) felett, csak a NATO Katonai Bizottságának Elnöke, Rob Bauer áll. Stoltenberg elmondta, tudja, hogy Cavoli ugyanazzal a "vezetői hozzáállással és elkötelezettséggel" fogja szolgálni a NATO-t, mint amit eddig is tanúsított.