Bucsa városában civil ruhába öltözött holttesteket találtak szétszórva az úttesten. A polgármester szerint már 280 ember holttestét temették tömegsírokba; tarkón lőtték őket: férfiakat, nőket. Állítása szerint kamaszokat is látott a halottak között - írja az Euronews.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap visszautasította, hogy az orosz katonák civileket öltek meg az ukránok által visszafoglalt Bucsa városban. Az oroszok szerint a kijevi rezsim által közzétett összes fénykép és videó provokáció.

Kapcsolódó Borzalmas háborús bűnök nyomaira bukkantak az oroszoktól visszafoglalt területeken

Szombaton Irina Venediktova ukrán főügyész azt mondta, az ukrán katonai ügyészség "összegyűjti és megőrzi az orosz agresszió bizonyítékait, fenntartja a közrendet, biztosítja a katonák jogainak tiszteletben tartását".

A bucsai orosz mészárlást az EU, a NATO és az ENSZ is élesen elítélte. Az ügy miatt Olaf Scholz német kancellár, ahogy Annalena Baerbocs előzetesen jelezte is, újabb, keményebb szankciókat jelentett be Moszkvával szemben.

Háborús bűncselekményként kell kivizsgálni azokat a válogatás nélküli támadásokat, amelyeket az orosz fegyveres erők követtek el ártatlan civilek ellen az Ukrajna elleni illegális és indokolatlan invázió során - közölte az MTI szerint Liz Truss brit külügyminiszter.

Boris Johnson miniszterelnök vasárnap este szintén közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: az Irpiny és Bucsa községekben ártatlan civilek ellen elkövetett aljas támadások újabb bizonyítékul szolgálnak arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és hadserege háborús bűncselekményeket követ el Ukrajnában.

A brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia támogatni fog bármilyen vizsgálatot, amelyet a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) indít a háborús bűncselekmények kivizsgálására és büntetőeljárások indítására szóló felhatalmazása alapján."Nem nyugszunk, amíg az atrocitásokért felelősök, köztük katonai parancsnokok és Putyin rezsimjének tagjai nem kerülnek az igazságszolgáltatás elé."

Liz Truss szerint most fontosabb, mint valaha, hogy a nemzetközi közösség folytassa Ukrajna ellátását az égetően szükséges humanitárius és katonai támogatással és erősítse még tovább az Oroszország elleni szankciókat, annak érdekében, hogy meg lehessen fosztani Putyin háborús gépezetét a finanszírozási forrásoktól.

Boris Johnson brit kormányfő korábban egy lapinterjúban azt mondta, hogy a Nyugat naponta 700 millió dollárt fizet az orosz nyersolaj- és földgázszállításokért, és "Putyin ezt a pénzt is az Ukrajna elleni barbár invázióra fordítja". Johnson szerint éppen ezért az egész világot meg kell győzni arról, hogy túl kell lépni az orosz nyersolaj- és földgázszállításokkal szembeni függésen.