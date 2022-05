Civil célpontokat támadnak az oroszok

Ukrán híradások csütörtökön arról számoltak be, hogy az orosz erők több irányból is támadásokat indítottak ukrajnai települések ellen, áldozatok is vannak. A mariupoli Azovsztalt még mindig nem foglalták el az oroszok, lövik a gyár területét és próbálják elzárni a föld alatti kijáratokat.