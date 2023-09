Egy céghez közel álló személy szerint az elmúlt négy napban kétszer is a fizetségképtelenség széléről kellett visszakapaszkodnia a vállalatnak. Az ingatlanszektor most megkönnyebbülhet – számol be róla a Reuters.

Kína legnagyobb magán ingatlanfejlesztő vállalatának augusztus elejéig kellett volna rendeznie 22,5 millió dollár értkű kötvényeinek kamatait, ezt azonban nem tudta megtenni, ami fokozta a pénzügyi félelmeket, a türelmi idő alatt pedig feszültek voltak a piacok.

A szerény összeg ellenére a fizetésképtelenség a kínai kormány gazdaságösztönző intézkedéseibe vetett reményt aláásta volna, továbbá más dollárkötvények rendezésének elmaradását és a kifizetésekre irányuló felszólítások felgyorsítását idézte volna elő.

A Country Garden kedden azt is felajánlotta egy dokumentum szerint, hogy három évvel meghosszabbítja nyolc darab, 10,8 milliárd jüan értékű onshore kötvény visszafizetését, melyek idén és 2024-ben jártak volna le.

Nagyot küzd a kínai gazdaság

Gary Ng, a Natixis Asia Pacific vezető közgazdásza szerint Kína keményen igyekszik rendezni adósságait, de hogy ez folytatódhat-e, az az ösztönző intézkedések és a lazított szabályok hatékonyságától függ.

Az elmúlt napokban újabb intézkedéseket vezetett be a kínai kormány, többek között csökkentették a meglévő jelzáloghitelek kamatlábait, valamint a nagyvárosokban az első lakásvásárláshoz nyújtott kedvezményes hiteleket.

A szakértő szerint ezek az intézkedések stabilizálhatják a fogyasztói bizalmat és a lakáspiacot, ami lehetővé teszi, hogy kevésbé legyen érezhető a hitelállomány csökkentése, ugyanakkor a lassuló gazdaságban többre lenne szükség ahhoz, hogy visszafordítható legyen a jövedelemnövekedés.