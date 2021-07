A koronavírus delta variánsa olyan könnyen terjed, mint a bárányhimlő – vette át a Telex a CNN tudósítását Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi hatóság (CDC) vezetőjének megjegyzésről.A szakember szerint a gyerekeknél és a fiataloknál ismét indokolt lesz a maszk viselése az oktatási intézményekben.

A vírust az oltottak is terjesztik, éppúgy, mint akik nem kaptak vakcinát a koronavírus ellen. Ez jelzi mennyire aggasztó a delta variáns fertőzőképessége.

A CDC szerint egy fertőzött nyolc vagy akár kilenc embernek is átadhatja a vírust. Ez az eddigiekhez képest új védekezési protokoll kidolgozását követelheti meg. Walensky szerint a vírus továbbra is nagyobb veszélyt jelent az idősebbekre, mint a fiatalabbakra, az oltások ellenére is.

Ugyanakkor a súlyos következmények és a halálos megbetegedés esélyét tizedére, a fertőzését harmadára csökkenti a vakcina. Ismét felmerülhet a maszk általános viseletének előírása, alig két és fél hónappal azután, hogy május közepén az oltottak számára megszűnt a maszk kötelező viselése az USA-ban.