A rendőrök szerint az eladók a sötét weben árulták az igazolványt, és kriptovalutában kérték a fizetséget. A hamis oltási igazolásokat nem csak Európában, hanem az unión kívül, Svájcban, Az Egyesült Királyságban, Amerikában, de még Új Zélandon is árulták” – mondta egy olasz rendőri vezető a portál szerint.

Az igazolásokat 100-150 euró közötti áron kínálták. Több ezren regisztráltak és százan írtak is az eladóknak. Néhány vásárló az unión kívülről érdeklődött.

Az Europol szerint a bűnözők kiválóan alkalmazkodtak a járványhoz: korábban főleg hamis negatív tesztekkel üzleteltek. A szervezet most információcserével segíti a tagállami hatóságokat a járvánnyal kapcsolatos bűncselekmények visszaszorításáért. Szerintük elsősorban az internetes csalásokra és a hamisításokra kell figyelni. Az ügynökségnél arra is felhívták a figyelmet, hogy a szoftverek és a nyomtatók fejlődésével a hamisított dokumentumok minősége is egyre jobb.