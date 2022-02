Macron már sok éve játszik arra, hogy Angela Merkel volt német kancellár után ő lehessen az Európai Unió vezető hangja. Eközben hazájában is közelednek a választások, és ugyan csekély esély van arra, hogy leváltsák elnöki pozíciójából, ha hosszú távra tervez, kénytelen lesz nagyot alkotni.

Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott egyeztetései kulcsszerepet játszhatnak nem csak az ukrán konfliktus, de Franciaország, az EU, és a NATO-n keresztül hazánk jövőjében is.

A több hónapos huzavona után, nem meglepő, hogy hétfőn sem sikerült hangzatos előrelépést tenni a konfliktus rendezésében. A több mint 5 órás megbeszélés után, Putyin a már ismerős szegmensével kezdte a tájékoztatót, amelyben felmondta országa sérelmeit, és azt hogy az ukrán helyzetben nem ők az agresszorok. Macron erre elmondta, megérti az oroszok szemléletét, és közösen kell tenniük azért, hogy Európában béke uralkodjon. Az általános álláspontok ismertetésén túl látszólag nemigen jutottak tovább a felek.

Langyos játék a tűzzel

Macron terve azonban az volt, hogy Putyin legalább az áprilisi választásokig (ami hazánkban, és Szlovéniában is esedékes) fagyassza be az esetleges további katonai akciókat. Első ránézésre könnyen kijelenthető, hogy kudarcot vallott, hiszen nem sikerült elérnie, hogy Putyin többet mondjon szokásos mantrájánál: nem tervez semmiféle inváziót. Nem úgy egy francia újságírónak, aki kérdésével addig provokálta az orosz elnököt, hogy az erősen gesztikulálva figyelmeztesse, "Oroszország egy katonai és nukleáris szuperhatalom... [ha háború lesz] nem lesznek győztesek, és [a franciák is] akaratuk ellenére fognak belecsöppenni."

A fenyegetés után azért Putyin visszatért a sajtótájékoztató általános hangvételéhez, melyben elismerően beszélt a francia elnök többéves erőfeszítéseiről, annak ellenére is, hogy Macron egyébként nem hagyta szó nélkül az orosz mulasztásokat sem. Az egy héttel korábbi Orbán Viktor által "békemissziónak" nevezett látogatással ellentétben, Macron felhozta Putyin szuverenitás és emberi méltóság elleni vétkeit, és kihangsúlyozta, hogy se a NATO, se az USA nem fogja teljesíteni minden követelését, amíg nem vonja vissza katonáit.

A szembesítéstől függetlenül, kölcsönösen elfogadó hangnem volt jellemző a sajtótájékoztatón, amiből arra lehet következtetni, hogy a zárt ajtók mögött igenis történhettek fajsúlyos vállalások. Mivel Macron nem fenyegetésekkel járult Putyin színe elé, világos, hogy a franciák nyitottak arra, hogy engedményeket tegyenek Ukrajna nevében. A NATO vétó helyett, úgy látszik elsősorban a 2015-ös Minszk 2 nevet viselő, hivatalosan ukrán katonákra és orosz szeparatistákra vonatkozó fegyverszüneti egyezményhez nyúlt, amit aláírása óta csak hellyel-közzel tartottak be a felek.

Kijevi kompromisszum

Kedden Macron Kijevben folytatta az egyeztetést, ahol viszonylag meglepő módon Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel is jól megtalálta a hangot. A szívélyes üdvözlés és kölcsönös köszönetmondás után, Zelenszkíjen nemigazán lehetett felfedezni, hogy hazája kiárusításának értékelné a francia elnök által feltételezhetően ígért engedményeket, pedig itt is voltak olyan kérdések, amik a moszkvai találkozó érzékenyebb mondatait idézték.

Egy újságíró például arról kérdezte Zelenszkijt, mit szól ahhoz, hogy Putyin egy szexuális erőszakot és nekrofíliát dalba foglaló, szovjet pánk bandát idézett hétfőn (Vörös Penész - Csipkerózsika.) "Akár akarod, akár nem, viseld el szépségem" utalt Putyin ukrajnára, amit az államfő mindössze annyival hárított, hogy Ukrajna igenis gyönyörű és egy hosszú folyamat elején vannak a felek. Arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy Macron Ukrajna "finnországosításával," azaz pártatlanosításával házalt Moszkvában, amiről egyhangúan elmondák, hogy ilyen ajánlatot nem tett a francia elnök, mindössze egy egyszerű hasonlat volt.

Macront azzal is szembesítették, hogy látogatása után a Kreml tagadta állítását, miszerint arra kapott ígéretet, hogy az oroszok nem fognak támadni. A francia elnök némileg üresebb verzióra pontosította kijelentést: nem fognak provokálatlanul bevonulni, és a Fehéroroszországban hadgyakorlatozó 30 000 katonájuk sem fog a tervezettnél tovább ott állomásozni. Ugyan ez gyakorlatilag nem tér el az eddigi orosz retorikától, mégis lehetőséget ad Macronnak, hogy a többi nyugati féllel tárgyalva garantálhassa legalább a feszült béke fennmaradását.

Utóbbihoz leginkább az amerikai és brit felek egyetértése szükséges, de Macron Kijevből egyenesen Berlinbe utazott, hogy a Washingtont frissen megjárt német kancellárral Olaf Scholzal, és a Lengyel Köztársaság elnökével Andzrej Dudával egyeztessen.

A héten Berlinben találkozik a francia, német, orosz, és ukrán külügyminiszter is, ahonnan már csak egy lépés a tényleges normandiai formátum feltámasztása.

Ugyan továbbra is felelőtlen volna jóslatokba bocsátkozni, úgy tűnik az EU elkezdett a sarkára állni: a párbeszéd folytatásával talán közelebb kerülhetnek ahhoz, amiről korábban a minszki jegyzőkönyv aláírásánál megegyeztek.