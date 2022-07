Németország mindig is népszerű volt a balkáni vendégmunkások körében, és mivel az elmúlt hónapokban fokozódott ott a munkaerőhiány, még többen vándoroltak ki Németországba - adta hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó. Németországban is vannak olyan szektorok, amelyek fizetései – így a vendéglátóiparé is – megsínylették a válságot.

Ugyanakkor az egészségbiztosításban, egészségügyben dolgozók bérei jelentősen növekedtek. Jelenleg mintegy 450 ezer szerb állampolgár él Németországban. Közülük sokan nehéz fizikai munkát végeznek, a vendéglátóiparban, szállítmányozásban, építkezéseken dolgoznak vagy időseket ápolnak, és átlagosan 2500 eurót keresnek havonta.

Az orvosok és a pilóták járnak a legjobban



A hírportál felsorol több foglalkozást, és az érte járó németországi átlagbért:

az idősgondozó 3174 eurót (1,282 millió forint),

a gyógyszerész 4546 eurót,

az építész 4122 eurót,

az orvos 6337 eurót,

az egészségügyi technikus 2496 eurót,

a pék 2319 eurót,

a banki ügyintéző 4990 eurót,

az építőmérnök 4999 eurót,

a sofőr 2567 eurót,

az irodai ügyintéző 3338 eurót,

a buszsofőr 2925 eurót,

a villanyszerelő 3176 eurót,

a recepciós 1716 eurót,

a fodrász pedig 1666 eurót keres átlagosan.

A villamosmérnökök és a pilóták fizetése kiemelkedő: 6300, illetve 6450 eurót kapnak havonta, de az informatikusok 5731 eurós átlagfizetése is jóval meghaladja a németországi átlagot.