"Senki sem Brüsszelből vagy Strasbourgból fogja értelmezni a törvényeinket, az Európai Parlamentből senki sem fogja megmondani nekünk, hogyan rendezzük ügyeinket!" - így reagált a Hospodářské noviny cseh lap szerint Andrej Babiš arra, hogy csütörtökön az EP 505 szavazattal, 30 ellenszavazat és 155 tartózkodás mellett elfogadott egy állásfoglalást arról, hogy meg kell szüntetni az összeférhetetlenséget a miniszterelnök pozíciója és az Agrofertben betöltött tulajdonosi szerepe között, és foglalkozni kell a jogállamiság csehországi megsértéseivel.

Az ügy előzménye, hogy korábban az Agrofert, mely Babis tulajdonában van, indokolatlanul kapott meg 2017. február 9. óta több százmillió eurónyi támogatást. Az Agrofert tavalyi nettó nyeresége 4,48 milliárd koronát (60,48 milliárd forint) tett ki, míg 2018-ban ez az összeg 1,67 milliárd korona (22,545 milliárd forint) volt. A tavalyi haszon összege lényegében megfelel a 2017. évinek. A nyereséget elsősorban a holding vegyipari részlege termelte.

A 2017-es dátum azért fontos, mert papíron a legnagyobb cseh vegyipari és mezőgazdasági holding eddig volt hivatalosan Babis tulajdonában, majd miután Csehországban megszigorították az összeférhetetlenségi törvényt, Babis arra kényszerült, hogy speciális vagyonkezelői alapba helyezze cégeit. Csakhogy aztán kiderült, hogy ezután is megmaradt a befolyása a cégben, miközben miniszterelnökként beleszólása volt az EU-s és a cseh állami támogatásokba is.

Az Európai Parlament mostani állásfoglalása szerint az Agrofertnek vissza kellene fizetnie az uniós és cseh támogatást. A képviselők elfogadhatatlannak tartják, hogy a cseh miniszterelnök annak ellenére részt vesz az uniós támogatási programokról szóló tanácsi tárgyalásokban, hogy az általa birtokolt Agrofert cégcsoport továbbra is uniós mezőgazdasági támogatásban részesül. Ragaszkodnak hozzá, hogy az összeférhetetlenséget teljes egészében fel kell számolni. Ez történhet úgy, hogy Babiš miniszterelnök lemond érdekeltségeiről az Agrofert csoportban, vagy a vállalkozásai ezentúl nem jutnak uniós pénzekhez. Az is megoldás lehet, ha a miniszterelnök vagy kormányának tagjai nem vesznek részt az olyan uniós döntésekben, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Agrofert csoport üzleti érdekeit érintik.

A képviselők azonban hangsúlyozzák, hogy „kétségesnek tűnik, hogy egy ilyen intézkedés a gyakorlatban megfelelően kezelné az összeférhetetlenséget, ha a szóban forgó személyek továbbra is közfeladatot látnának el, [...] ezért a közszolgálatról való lemondás megfelelőbb eszköz az összeférhetetlenség teljes körű kezelésére".

Az Agrofert holding 2020 végén 33 ezer embernek biztosított munkát, ebből 22 ezernek Csehországban. Az Agrofertnek Magyarországon is vannak érdekeltségei, például pékségek.

Indulhat a jogállamisági mechanizmus is

Az EP állásfoglalása része az is, hogy a jogállamisági problémák miatt működésbe kellene hozni a büdzsé védelmét szolgáló feltételrendszert. Ez az a feltételrendszer, amelyet az új hétéves költségvetés és a fejlesztési alap kifizetéseinek része. Ennek több alapja is lenne az Európai Parlament szerint: a cseh kormány 2020 márciusában állítólag megkísérelte egy ad hoc törvénnyel legalizálni Andrej Babiš cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét, valamint az országban a független médiára és a korábbi főügyészre nehezedő politikai nyomás miatt is mély aggodalmuknak adnak hangot.

A Parlament megállapította azt is, hogy a cseh kormány Babiš miniszterelnök összeférhetetlensége kapcsán tapasztalt tétlensége „hátrányosan érinti a csehországi állami hatóságok [...] működését, továbbá az uniós jogszabályoknak való megfelelést". A Parlament felkéri a Bizottságot, hogy mérje fel a helyzetet, hogy „azonosítani lehessen a jogállamiságot érintő jogsértéseket, és – amennyiben azok fennállása megerősítést nyer, a megállapításai alapján – kellő időben működésbe hozhassa az uniós költségvetés védelmét szolgáló feltételrendszert".

A képviselők elítélik azt a gyakorlatot, hogy miután a Bizottság vagy az Európai Számvevőszék szabálytalanság esetén kivonja az adott projektet az uniós finanszírozásból, azt a tagállamok rendszerint a nemzeti költségvetésből fizetik ki. Kiemelik: „Babiš miniszterelnök összeférhetetlenségi ügye a cseh állampolgárok és adófizetők számára sem anyagi teherrel, sem pedig egyéb hátrányos következményekkel nem járhat", ezért azt kérik, hogy az Agrofert csoporttal fizettessék vissza az uniós vagy a cseh költségvetésbe a jogtalanul kifizetett támogatásokat.

Magyarország kitart Babiš mellett

Az Orbán Viktor vezette kormány fontos V4-es szövetségese a cseh vezetés. Most ők lehetnek a harmadik a visegrádi országok közül, amely ellen szorgalmazzák a jogállamisági mechanizmus elindítását Magyarország és Lengyelország után. A magyar kormány már korábban is kiállt szövetségese mellett, de az EP-szavazás után is így tett a Fidesz frakciója.

„Ezzel az Európai Parlament egy olyan határozatot fogadott el, amellyel durván beavatkozott egy folyamatban lévő tagállami igazságszolgáltatási eljárásba. Minden uniós tagállamnak joga van ahhoz, hogy saját, független igazságszolgáltatási rendszerét a nemzeti törvényei alapján működtesse, az eljárásokat lefolytassa. Az európai intézményeknek semmilyen felhatalmazásuk sincsen arra, hogy ezekbe a folyamatokba beavatkozzanak” - kommentálta a fideszes Kósa Ádám EP-képviselő a szavazáshoz benyújtott magyarázatában.