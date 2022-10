Rendkívül nehéz helyzetbe hozta Csehországot tétlenségével és határozatlanságával a cseh kormány, a terhek elsősorban a lakosságot sújtják – mondta Josef Stredula, a Cseh-morva Szakszervezetek Konföderációjának (CMKOS) elnöke a szombati kormányellenes tüntetésen Prágában. Az Európai Unión belül Csehországban van az egyik legmagasabb infláció, ami miatt gyorsan romlik a cseh háztartások vásárlóértéke, és a cseh cégek kezdik elveszíteni versenyképességüket.

A "Tizenkettő után öt perccel" jelszó alatt megtartott rendezvény szónokai felszólították a kormányt: azonnal hozzon határozott intézkedéseket a lakosság elszegényedésének megakadályozására – írja az MTI.

A szakszervezetek követelik, hogy a kormány vezessen be maximális árat az alapvető élelmiszerekre, az áramra, a földgázra, az üzemanyagokra és a lakbérekre, és általában szigorítsa meg az árellenőrzéseket.

Stredula egyúttal azt is bejelentette, hogy indulni fog a januári államfőválasztáson.

A szakszervezeti tüntetést két parlamenten kívül párt, a szociáldemokraták és a kommunisták is támogatták. A rendezők a résztvevők számát 40 ezerre becsülték, a rendőrség szerint a Vencel téren ezúttal mintegy 25-30 ezer ember volt jelen.

Prágában ez már a harmadik több tízezres kormányellenes tüntetés néhány héten belül. A korábbi két megmozdulástól eltérően politikai követelések most nem voltak napirenden. Korábban a szociális követelések mellett azt is követelték, hogy mondjon le a kormány, Csehország lépjen ki a NATO-ból, az Európai Unióból, az ENSZ-ből, és hagyjon fel az ukrajnai menekülteknek nyújtott segélyekkel. Követelték továbbá, hogy azt is, hogy a kormány állapodjon meg közvetlenül Moszkvával az orosz gáz behozataláról.