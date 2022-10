Az Európai Unió tagállamainak szakminiszterei között általános egyetértés van abban, hogy már 2023 nyara előtt el kell kezdeni a közös földgázvásárlásokat, meg kell erősíteni a kölcsönös szolidaritást és az energiatakarékosságot - jelentette be Jozef Síkela cseh ipari és kereskedelmi miniszter szerdán Prágában az EU-tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek kétnapos informális ülése utáni sajtótájékoztatón.

A miniszterek egyetértettek abban is, hogy meg kell akadályozni a magas gázárak hatását a villanyáramra. Az Európai Bizottságnak a prágai tárgyalások után már világos elképzelése van arról, milyen intézkedéseket várnak tőle a tagállamok. A brüsszeli testületnek a jövő héten kell előterjesztenie konkrét javaslatait - írja az MTI prágai tudósítója.

Minden tagállamnak saját elképzelései vannak a szükséges intézkedésekről, eltérőek a feltételek és az érdekek is. "Az azonban mindenki előtt világos, hogy enyhíteni kell a jelenlegi energiaválságot" - mondta Jozef Síkela. Egyetértés van abban is, hogy szükséges az árképzési indexet is módosítani, hogy ellenállóbb legyen a piaci spekulációk ellen.

Az energiaügyekért felelős uniós miniszterek informális tanácskozását azért tartják Prágában, mert ebben a félévben Csehország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A cseh miniszter kifejezte reményét, hogy az Európai Bizottság figyelembe fogja venni a prágai tanácskozáson elért eredményeket.

Csehország a következő három évben támogatást ad Ukrajnát

Csehország 2023 és 2025 között évente félmilliárd koronás (8,25 milliárd forintos) segítséget nyújt Ukrajnának. A segélyprogramot, amelyet a külügyminisztérium, valamint az ipari és kereskedelmi minisztérium dolgozott ki közösen, szerdán este hagyta jóvá a kormány - közölte az MTI szerint Jan Lipavsky külügyminiszter a kormány ülése utáni sajtótájékoztatón.

A humanitárius, illetve Ukrajna háború utáni stabilizációját és átalakulását segítő programokra a következő három évben évente 415 millió koronát szán a kormány, míg évi 85 millió koronával az Ukrajna újjáépítésébe bekapcsolódó cseh cégeket kívánja támogatni - idézte a CTK hírügynökség a kormány határozatát.

Az Ukrajnának nyújtott humanitárius és stabilizációs segítséget a külügyminisztérium, míg a gazdasági segítséget az ipari és kereskedelmi tárca fogja felügyelni és irányítani. A kormány azzal számol, hogy Ukrajna a jövőben Csehország stratégiai partnerévé válik, Prága és Kijev együttműködése kölcsönösen előnyös lesz.

Szűrik az oroszokat



Csehország október 25-től megtagadja a schengeni övezethez tartozó országok által kiadott turistavízummal rendelkező orosz állampolgárok beutazását az országba - közölte Jan Lipavsky. Csehország ezzel csatlakozott az Európai Unió több más tagállamához, amelyek megszigorították az orosz állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályokat.