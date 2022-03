Ez volt az ötödik az emberiség történetében abból a szempontból, hogy megtaláltuk a Föld légkörét elérő égitestet, még mielőtt ez megtörtént – nyilatkozta Sárneczky Krisztián az RTL Híradónak.

Az előző négyet Amerikából észlelték, így Sárneczkynek köszönhetően Magyarország a világon a második ország, ahol ez megtörtént.

A Piszkés-tetői obszervatóriumban dolgozó csillagász pénteken este a Földtől 100 ezer km-re, vagyis körülbelül harmad holdtávolságra vette észre a kisbolygót az égbolton.

Mint minden ismert kisbolygó vagy földközeli égitest, ez is a naprendszerben keringett sok millió évig, most azonban letért a pályájáról és elindult a Föld felé. A tudós szerint az ilyen égitestek általában már a levegőben felrobbannak, ezt a megfelelő műszerekkel mérni is lehet.

„Létezik egy infrahang detektáló hálózat, és annak a grönlandi, izlandi állomásán is észlelték azt a hanghullámot, amit ez a légköri robbanás okozott” – mondta.

Izland északi részén pár másodperces villanást is láttak, Sárneczky Krisztián szerint ezt a robbanás okozhatta, ami után a törmelékek a tengerbe zuhantak.

Az előző 4 robbanás fele szárazföld felett történt, mind a kettő Afrika területén. Az azokból visszamaradó kőzetdarabokat megtalálták.