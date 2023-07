Az év első felében 16,2 százalékkal emelkedett a vállalati csődök száma Németországban az előző év azonos időszakához képest a Creditreform gazdaságkutató intézet csütörtöki jelentése alapján.

Az év első hat hónapjában 8400 cégcsődöt regisztráltak, 16,2 százalékkal többet, mint az előző évi bázisidőszakban.

Ennél nagyobb százalékos növekedésre utoljára 2002-ben volt példa. A túlzottan magas energia- és nyersanyagárak költségterheinek meg lett a következménye.

A fizetésképtelenséget jelentők évek óta csökkenő számában most fordulat következett be, mindazonáltal az esetszámok növekedése ellenére is a bázist figyelembe véve sokkal inkább normalizálódásról van szó, mint fizetésképtelenségi hullámról.

Rátett egy lapáttal a vásárlási kedv lankadása

A romló fogyasztói hangulat is hozzájárult a helyzet alakulásához. Az infláció elbizonytalanítja a fogyasztókat, és egyértelműen fékezi a vásárlási kedvet.

Sok vállalat számára mostanában jelentkezik problémaként a koronavírus-válság idején nyújtott támogatás visszafizetésének az esedékessé válása is.

A vállalati csődök azonban az elmúlt évinél sokkal nagyobb mértékben érintették a közép- és nagyvállalati szektort.

Dupla annyi ember vesztette el a munkahelyét, mint tavaly

A tavalyi első félévi 68 ezerrel szemben az idén bejelentett csődök 125 ezer munkavállalót érintettek. Az olyan nagy globális válságok, mint például a pandémia vagy az energiaár-infláció közvetlenebbül érintik a nagyvállalatokat.

A fogyasztói fizetésképtelenség-bejelentések száma viszont az előző évivel nagyjából megegyező, 33 ezer volt az év első felében.

Az energiaválság és az infláció hatása a fogyasztási oldalon még nem jelent meg a bejelentett fizetésképtelenségek számában.

Ennek egyik oka, hogy a munkaerőpiac a jelenlegi recesszió ellenére is mindezidáig robusztusnak bizonyult.

Már a fogyasztók is fizetésképtelenségtől tartanak

A Creditreform megítélése szerint az év hátralévő részében is inkább a vállalati csődök növekedése várható, mint a fogyasztói fizetésképtelenségeké.

A vállalatok számára az üzleti környezet az infláció és az emelkedésnek indult kamatlábak miatt meglehetősen feszült marad.

A vállalati csődbejelentések számának a növekedési üteme még gyorsulhat is. Legkésőbb jövőre azonban már a fogyasztói csődbejelentések is növekedésnek indulhatnak.

A megélhetési költségek finanszírozhatóságával kapcsolatos aggodalom már erőteljesen emelkedik a fogyasztók körében.

A Creditreform borús nézeteit az Allianz Trade hitelbiztosító társaság is osztja. Egy, még áprilisban publikált előrejelzésében a társaság az idén 17,8 ezer vállalati csőd bejelentésére számít, ami 22 százalékkal haladná meg a tavalyit. Azt azonban, hogy csődhullámról lenne szó az Allianz Trade sem tartja megfelelő kifejezésnek, mivel az előző évek bázisa történelmileg alacsony szintnek tekinthető.