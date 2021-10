A szerb kormánynak megoldást kell találnia a villamos energia árának óriási emelkedésének elkerülésére, mert ellenkező esetben a nagy fogyasztónak számító vállalatokat be kell zárni – mondta Nebojsa Atanackovic, a szerbiai Munkáltatók Szövetségének tiszteletbeli elnöke a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint. A vállalkozók egyesülete azt várja, hogy kormány ne csak az áram, hanem a dízel árának emelkedését is korlátozza, hiszen a fuvarozók is veszélyben vannak.

Ana Brnabic kormányfő néhány napja bejelentette, hogy a kormány munkacsoportot hoz létre az emelkedő energiaárak következményeinek enyhítésére. A SEEPEX szerb villamosenergia -tőzsde műszaki igazgatója, Dejan Stojcevski szerint megoldást kell találni a drágulásra, különben a gazdaság nem bírja el az újabb terheket.

„Senki sem tudta megjósolni az áram ilyen mértékű drágulását, ezt mesterségesen az európai gáz drágulása okozta, és az áremelkedés Szerbiára is átterjedt” – mondta Stojcevski. Becslése szerint a villamosenergia egyéb költségek (adók) nélküli ára a következő években minden bizonnyal körülbelül 50 százalékkal magasabb lesz a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest, mivel a szén-dioxid -kibocsátási adó mértéke is számottevően növekedett.