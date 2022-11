Az S&P Global kompozit beszerzésimenedzser-indexének (BMI) az előzetes értéke novemberben az Egyesült Államokban 46,3 pontra csökkent az előző havi 48,2 pontról.

Az index összetevői közül a feldolgozóipari és a szolgáltatóipari is a vártnál nagyobb mértékben csökkent az előző havihoz képest. A feldolgozóipari 47,6 pontra, 30 havi mélypontra 50,4 pontról, a szolgáltatóipari 46,1 pontra, 3 havi mélypontra 47,8 pontról. A feldolgozóiparra 50,0 pontot, a szolgáltatóiparra 47,9 pontot várt a piac.

A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a zsugorodását, 50 pont feletti értéke pedig az expanziót jelzi.

A felmérés először mutatta ki a feldolgozóipari teljesítmény csökkenését a járványvédelmi korlátozások miatt 2020 közepén bekövetkezett visszaesés óta - írja az MTI.

Csökkent a kereslet



Novemberben csökkent a feldolgozóipar kibocsátási volumene és az új megrendelésekben is élesebb csökkenés következett be, mivel a keresleti aktivitás a tartós infláció és a bizonytalan gazdasági kilátások árnyékolták be. Jó hírnek bizonyult ugyanakkor, hogy a cégek 2019 októbere óta először jelezték a beszállítói teljesítmény javulását.

A gyorsabb átfutási idő azonban sok esetben a nyersanyagok iránti kereslet csökkenésére volt visszavezethető. Erre utal, hogy a beszerzési aktivitás 2020 májusa óta a legnagyobb ütemben csökkent, mivel a cégek a jelentések szerint ledolgozták a felesleges készleteket.

Mind a ráfordítási, mind a kibocsátási árak inflációja enyhült novemberben, a foglalkoztatás növekedési üteme pedig lassult, mivel továbbra is nehézséget okozott a szakképzett munkaerő megtalálása.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza szerint a termelési volumen és a kereslet csökkenésének a mértéke a GDP 1 százalékos évesített novemberi csökkenésével van összhangban.