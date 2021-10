Ahogy tavaly, idén is drágulnak a csomagoláshoz szükséges nyersanyagok, mint a műanyag, a papír és a karton - írja az NBC News.

A csomagolóanyagok árai ráadásul egymásra is hatnak, hiszen ahogy az emberek elfordulnak a műanyagoktól, úgy nő a kereslet a papír iránt. Ezt az igényt természetesen a gyártók is igyekeznek kielégíteni és fordulnak a műanyagtól a papír felé. Közben a műanyagok és gyanták ára a tavalyi fagyos texasi időjárás miatt is emelkedtek, hiszen sok helyen leállt a termelés.

A Kínából importált papírpép pedig éppen a szállítási nehézségek és a konténerhiány miatt késik és persze ennek is emelkedik az ára.

A dobozolás iránti igény már csak az online kereskedelem megugrása miatt is nő, amely a járvány egyik velejárója.

Andrew Hogenson, az Infosys Consulting fogyasztói cikkekért, kiskereskedelemért és logisztikáért felelős globális ügyvezetője szerint a szűkös készletekből nyilvánvalóan az olyan nagy cégek fognak hamarabb részt kapni, mint az Amazon, a kisebb vállalkozások pedig a sor végén állnak.

A papírhiány Magyarországon is érezhető: már kvótákat kellett bevezetni.