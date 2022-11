Újabb intézkedésekkel állhat elő a héten – várhatóan szerdán – az Európai Unió azzal a céllal, hogy csökkentse a csomagolásból származó hulladékot, megreformálhatják a piacot a kávékapszuláktól elkezdve az egyszer használatos palackokig – írja a Bloomberg.

Az új szabályozások keretén belül az EU arra kényszerítheti a cégeket, hogy biztosítsák, a mindennapi használatban lévő termékek csomagolása könnyebben újrahasznosítható vagy természetes körülmények között lebomló legyen.

Jelenleg még problémát jelenthet az is, hogy a csomagoláson szerepel a komposztálható felirat, amitől környezetbarát választásnak tűnik, valójában azonban csak ipari körülmények között lebontható az anyag, egy hagyományos komposztálóban nem.

Az Európai Bizottság a tervezetben azzal érvel, hogy az elmúlt években túlburjánzó csomagolás a károsanyag-kibocsátás, egyéb szennyezések növekedéséhez és a természeti erőforrások túlzott kiaknázásához vezetett. Ezért szeretnék inkább a körkörös gazdaság elveinek megfelelővé tenni ezt az iparágat.

Az új szabályozás több szektort is érint majd, így az élelmiszeripari és vegyipari gyártást is. Miután az uniós vizsgálatok szerint a csomagolás újrahasznosítását sokszor egy designelem lehetetleníti el, az intézkedések például a matricákra is kiterjednek.

A vállalatoknak biztosítani kell majd, hogy a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használják fel, az pedig az uniós tagállamok feladata lesz, hogy garantálják, az ország területén keletkezett, csomagolásból származó hulladék legalább 65 százalékát újrahasznosítják, ezt 2025 végére kell elérni.