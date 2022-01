Ausztráliából és Új-Zélandról felderítő repülőgépek indultak útnak, hogy felderítsék a károkat a tenger alatti vulkánkitörés és cunami sújtotta Tonga szigetén, ám a térséget hamufelhő borítja, ami nehezíti a feladatuk ellátását – írja a Reuters. Zed Seselja, a csendes-óceáni térségért felelős ausztrál miniszter azt mondta, hogy nincsenek jelentős emberáldozatok, azonban az ausztrál rendőrség egységei felkeresték a strandokat, amelyeken óriási anyagi károkat tapasztaltak.

Egy brit asszony, Angela Glover, aki egy kutyamenhelyet üzemeltet eltűnt, miután férjével igyekeztek megmenteni a kutyákat, ám egy hullám őt és az állatokat elsodorta. Férjének, Jamesnek, aki egy tetoválószalon tulajdonosa, sikerült megkapaszkodnia egy fában, ám neki nem. A felderítő repülésekkel fel akarják deríteni a helyzetet, miután a telefonos és internetes kommunikáció leállt, illetve az előbbit, csak hosszabb szünet után sikerült helyreállítani.

A tongai mentőakcióval foglalkozó ausztrál csapat vezetőhelyettese, Curtis Tu'ihalangingie türelmet kért a mentőakciók szervezőitől, mert a sziget vezetőségének el kell döntenie, mik a prioritásai. Tongát eddig nem érintette a koronavírus-járvány, és most attól tartanak, hogy a segélyszállítmányokkal együtt a vírus is megérkezik. Nem akarjuk, hogy a cunami után egy „járványcunami” is elöntse a szigetet, mondta egy illetékes telefonon a Reutersnek.

Ennek szellemében, minden segélyt, ami a szigetre küldenek, karantén alá fognak vetni, és várhatóan a külföldi személyzet nem hagyhatja majd el a repülőgépét. Jó hír, hogy a repülőtér viszonylag jó állapotban vészelte át a természeti katasztrófát. Rossz hír viszont, hogy sokan nem tudják, hogy a vulkáni hamu, ami a körzetet ellepte mérgező, ezért mindenkinek maszkot kellene hordania és az ivóvíz sok helyen szennyezetté vált.