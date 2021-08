Koppenhága fényes győzelmet könyvelt el az Economist Intelligence Unit (EIU) rangsorában, amely a kiberbiztonságtól a fizikaibiztonságosságig értékeli a világ nagyvárosait - adta hírül a CNBC. Dánia fővárosa olyan nagyokat páholt el, mint Torontó, Szingapúr és Tokió. Az utóbbi két város volt listavezető is. A dánok részben annak köszönhetik sikerüket, hogy a felmérésben most először figyelembe vettek környezetvédelmi biztonsági szempontokat is.

Koppenhága az elérhető 100 pontból 82,4 pontot szerzett meg egy olyan környezetben, amikor a koronavírus-járvány teljesen átalakította azt, amit egy település biztonságosságáról gondolunk. A második helyen végzett Torontó hajszál híján maradt csak le 82,2 pontjával. Az első tízbe Európából bekerült még Amszterdam a 6. és Stockholm a 10. helyen. Talán meglepő az elmúlt évek felfordulásának tükrében, hogy Hongkong a 8. helyen végzett a listán.

Az EIU egyébként 60 várost vett szemügyre, amelyeket 76 ismérv alapján osztályozott. A környezetvédelem szempontja mellett nagy súlyt kapott a fenntarthatóság és a klímaváltozáshoz, illetve a pandémiához való alkalmazkodás. Nem meglepő módon a kutatók erős korrelációt találtak a lakosok jövedelme és a városok biztonságossága között. A legkevésbé biztonságos városok között találhatjuk a nigériai Lagost, Kairót, Egyiptom fővárosát, Karacsit, Pakisztán és Rangunt Mianmar legnépesebb városát és.