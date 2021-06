Angela Merkel német kancellár, Frank-Walter Steinmeier akkori német külügyminiszter és Peer Steinbrück akkori német ellenzéki vezető is szerepel azon a listán, akik után az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (National Security Agency - NSA) kémkedett egy dán-amerikai hírszerzési együttműködést kihasználva. A 2015-ben kezdett belsővizsgálat szerint az FE kiszúrta az amerikai kémtevékenységet és belső vizsgálatot kezdett Operation Dunhammer (Gyékény hadművelet) néven feltárva, hogy a német vezetők mellett svéd, norvég és francia politikusokat is lehallgattak - írja az ügyről beszámoló DR News dán portál.

A FE titkos, belső munkacsoportja többek között feltárta, hogy az NSA nyilvánvalóan a szóban forgó politikusok és tisztviselők telefonszámait használta úgynevezett szelektorként. Ezek lényegében a bonyolult hírszerzési hozzáférésű adatbázisokban a szűrésre használt kereső feltételek. Az NSA a telefonszámokat használta paraméterként, hogy a politikusok és tisztviselők kommunikációját kiszűrje a Dániából és Dániába tartó internetes adatfolyamokból. Az amerikai hírszerzők a szöveges üzenetektől kezdve a telefonhívásokig mindent lehallgathattak, ami a kábelen keresztül a politikusok és tisztviselők telefonjára és arról indult.

Önmagában nem illegális, ha az FE és az NSA együttműködött adatgyűjtésben, bár a dán technológiát nem szövetséges országok utáni politikai kémkedésre tervezték: célja, hogy a kínai, orosz vagy éppen terrorszervezetek közötti kommunikációt elemezze ki, ha az átmegy dán internetszolgáltatókon. A titkosszolgálatok meg is állapodtak egymással az adatmegosztásról.

Politikai botrányt most az okoz Dániában, hogy nyilvánvalóan hozzáférést biztosított a szomszédos EU- és NATO-tagországok vezetőinek lehallgatásához, márpedig a Dunhammer-jelentés szerint ez a helyi titkosszolgálati vezetők tudta nélkül nem történhetett meg. Tavaly augusztusban jelentősen át is alakították a védelmi minisztérium, valamint a hírszerző ügynökségek vezetését Koppenhágában, de nem közölt részleteket a kormány, miért is volt erre szükség. Az oknyomozók szerint részben a lehallgatási botrány miatt.

Sértett politikusok kiálltása

"Ez Svédország mint ország megsértése, hiszen mi, politikusok a svéd népet képviseljük. Mi képviseljük Svédországot" - fakadt ki Jens Holm, svéd parlamenti képviselő, aki szerint botrányos és meghökkentő, hogy ez megtörténhetett. "Politikailag botrányosnak tartom" - mondta a korábbi német volt ellenzéki vezető és kancellárjelölt Peer Steinbrück.

"Őszintén szólva én is rosszul veszem magamra, mert a családom egy része anyai ágon dán" - közölte Steinbrück a DR Newsnak a jelentés nyilvánosságra hozatala után.

Audun Lysbakken, a norvég Szocialista Baloldali Párt vezetője "mély, súlyos és nyugtalanító bizalomvesztésnek" nevezi, ha az NSA Dánián keresztül norvég politikusok után kémkedik.

"Feltétlenül szükséges, hogy kiterítsük a kártyákat az asztalra, és kiderítsük, mi történt" - nyilatkozta Audun Lysbakken, aki a Storting ellenzéki párt képviselője.

Németország is került hasonló botrányba

A legérdekesebb az, hogy Merkel, Steinmeier és Steinbrück nemcsak a német, de az európai politika csúcsragadozói voltak ebben az időszakban. Világos, hogy még az amerikaiak szövetségesként is tudni akarták, hogy mit osztanak meg, miről kommunikálnak, főként, hogy ekkor a migrációs nyomás és a terrorfenyegetettség is nagy volt Európában.

Annyiban nem is meglepő az ügy, hogy lehetett tudni: az NSA bőven megfigyelt európai vezetőket, ráadásul ebben együttműködtek a helyi partnerszolgálatokkal is. Pont Németország nem élhet erkölcsi fölénnyel, mivel Edward Snowden volt NSA-dolgozó már 2014-2015-ben nyilvánosságra hozta, hogy a német titkosszolgálatok is bedolgoztak az NSA-nek, sőt a németek maguk is lehallgatták például Hillary Clinton akkori amerikai külügyminisztert.