Dánia nem az olcsó autók hazája, ugyanis új kocsik regisztrációs adója 65 ezer 202,2 ezer korona között az autó értékének 85, efölött pedig a 150 százaléka.

Ez természetesen felhúzza a használt autók árát is, most pedig a chiphiány és a szállítási problémák az egész piacon komoly drágulást idéztek elő.

A Bilbasen nevű használtautó-portál szerint tavaly egy 4 éves Skoda Octaviáért még 200 ezer koronát (9,8 millió forint) kértek, most viszont átlagosan 260 ezer korona (12,7 millió forint) az ára.

Akkor mégis hogy tudnak autót vásárolni a dánok? A havi nettó 23 560 koronás, vagyis majdnem 1,2 milliós átlagfizetésükből. (Eurostat, 2020)

Az új autókra korábban 3-4 hónapot kellett várni, most a dupláját, így nem csoda, hogy sokan inkább a használt piachoz fordulnak. Emiatt viszont a kínálat is szűkössé vált, amely még jobban felhajtotta az árakat. A dánok most azzal szembesülnek, hogy a használtautó-kereskedésekben alig vannak eladó kocsik, ha pedig valakinek megtetszik valamelyik kiállított modell, könnyen lehet, hogy már azt is eladták és csak szállításra vár - írja a The Local.