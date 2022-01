Kedd hajnalban, 1:15 perckor elhunyt David Sassoli, az Európai Parlament elnöke. Az olasz politikus az avianói kórházban vesztette életét.

A hírt szóvivője, Roberto Cuillo közölte a Twitteren.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.