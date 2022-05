A davosi Világgazdasági Fórum nem csupán a tudós közgazdászok, pénzügyi szakértők, tanácsadók és politikusok gondolatainak fóruma, hanem – miután magára vonja a befektetők figyelmét – egyedülálló marketinglehetőség is. Van pultja a Bank of Americának, a Metának és más világvállalatoknak, az országmarketing jegyében van Indonézia ház és India terem, hogy csak néhány példát említsünk – írja Gideon Rachman, a Financial Times cikkírója az idei tanácskozás különlegességét bemutató cikkében.

Idén az egyik ilyen bemutatóhelyszínt átkeresztelték: az Oroszország ház az Orosz háborús bűnök házává vált, ahol mások mellett Okszana Kirszanova, egy Mariupol városából menekült orvos számolt be a arról, hogyan próbált segíteni a sérülteknek az állandó orosz ágyútűzben, amely lerombolta várost. Ez éles ellentétben van azzal a fesztiváli, vállveregetős hangulattal, amelyben a „világ urainak” tanácskozásai a svájci faluban zajlani szoktak.

Kapcsolódó Nagy pofonba szaladt bele a világ globalista elitje

És a háború nem csupán a hangulatot alakította át alapjaiban, hanem megváltoztatta a tanácskozáson részt vevők gondolkodásának irányát is. Az elmúlt harminc évben, ami a hidegháború vége és a pandémia kezdete között eltelt a világ országainak geopolitikai rivalizálása háttérbe szorult ezen a fórumon, azzal a megfontolással, hogy a globalizáció vált a világ fejlődésének fő irányává. Egyfajta mottója lehetett volna Davosnak az a mondás, miszerint „Csinálj pénzt, ne háborút!”

Sokkoló hatás

A svájci falu szállodáiban megszálló pénzemberek, milliárdosok, gazdasági szakemberek most azzal szembesülnek, hogy a politikusok és a tábornokok súlya megnőtt. Sokkolóan hat az üzletemberekre az a felismerés, hogy míg korábban az egész világban egyetlen hatalmas piacot láthattak, ez most a szemük láttára szakad darabokra. A Nyugat és Oroszország óriási összecsapásának komoly gazdasági hatásai vannak és lesznek hosszabb távon, és az utóbbiakkal kapcsolatban nem világos, hogy a két fél közül melyik jön ki jobban a konfliktusból.

Az energiaipar egyik mogulja azt jósolta, a fórumon, hogy egy év múlva azt fogjuk tapasztalni, hogy az EU sikeresen meggyengítette orosz energiafüggőségét, ami katasztrofális hatással lesz a jelenleg olaj- és gázexportból napi egymilliárd dollár bevételre szert tevő orosz gazdaságra. Ugyanakkor a nyugati országok vezetőinek azzal kell számolniuk, hogy társadalmaik nem tűrik el határtalanul az élelmiszer- és energiaárak mesterséges növelését, amit a háború okoz. És ez már az ősszel politikai következményekkel járhat.

Katasztrófa

David Beasley, az ENSZ élelmezési problémákkal foglalkozó szervezete, a Világélelmezési Program igazgatója azt mondta egy panelbeszélgetésen, hogy ha Odessza kikötőjét nem nyitják meg néhány héten belül a gabonaexport előtt, akkor éhezés fogja felütni a fejét a világ több pontján. Szerinte az élelmiszerhiány következményei már megmutatkoztak például a Srí Lankán és Peruban erősödő politikai nyugtalanságban.

A davosi fórumozók emellett azon is morfondíroznak, hogy Oroszország egyre erőteljesebb elszigetelődése nem egyszeri jelenség lesz a világon. Az amerikai Kongresszus mostanában több száz lehetséges intézkedést vizsgál, amelyek korlátoznák az USA és Kína gazdasági kapcsolatait. Egy pénzügyi szakértő a tárgyalótermek előtti folyosón azon lamentált, hogy a cégek a világ minden táján azt kérdezik maguktól, belesodródhatnak-e egy korlátozásba, például vagyonbefagyasztásba az USA valamilyen intézkedéscsomagjának hatására. Az egyik válaszuk erre az lehet, hogy elmozdulnak dollárban jegyzett befektetéseiktől.

Ennek tükrében még inkább úgy tűnik, hogy az új világgazdasági rend, ami a Nyugat és Oroszország küzdelméből kiemelkedik, kétféle lehet attól függően, mire vezetnek az Oroszország elleni nyugati szankciók – véli a brit üzleti lap cikkírója. Ha az orosz gazdaság padlót fogva összeroskad, az azt jelezné a világgazdaság szereplőinek, hogy a Föld bolygón még mindig az USA a domináns hatalom, mondhatni falkavezér. Ha azonban az oroszok viszonylag kevéssé leamortizálódva átvészelik a csapást, akkor a világ országai elkezdik a gazdaságukat elszigetelni az amerikai befolyástól, és így egy egészen más forgatókönyv valósulhat meg.