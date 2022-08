Japán feladhatja eddigi politikáját, hogy az országban nem épülnek új nukleáris reaktorblokkok. Újabb atomerőművek építésére szánhatja el magát annak érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátását korlátozza, és biztosítsa az ország energiaellátását - jelentette a Kyodo japán hírügynökség.

A forrásmegjelölés szerint "az ügyre rálátó forrásokra" hivatkozva közölt értesülés valójában nem konkretizálja az új építkezéseket. Sokkal inkább annak az évek óta zajló belpolitikai csatározásnak az újabb tételének látszik, amely a Fukusima katasztrófája után újraindítaná a 2011-ben leállított blokkokat.

A Kyodo hírügynökség úgy tudja, hogy a terv a jelenlegi atomerőművek élettartamának meghosszabbítását is tartalmazza, és hivatalosan várhatóan ma fogják bejelenteni egy, az ipar átalakításáról és a karbonsemlegességről szóló konferencián.

40 évig - és tovább

Japán a 2011-es fukusimai tragédia után döntött úgy, hogy 40 évben határozza meg a nukleáris erőművek maximális élettartamát, de ez 20 évvel meghosszabbítható, ha az erőművek biztonsági rendszereit korszerűsítik, és a hosszabbítást jóváhagyja a szabályozó hatóság.

Miközben a japán kormány fokozatosan kihátrált a fukusimai kárvallottak támogatásából és a baleset felelőseinek felelősségre vonhatóságát is megakadályozta. A japán atomenergia hatóság pedig - mely a közelmúltban megadta a zöld jelzést a kezelt, de ettől még sugárszennyezett víz óceánba engedését - már 17 erőmű ellenőrzését már végre is hajtotta, melyek közül 10 már újra is indult. A Fukui prefektúrában található mihamai erőmű hármas blokkja lett tavaly nyáron az ország első olyan reaktora, mely több mint 40 éve üzemel.

A japán kormány tervei szerint 2030-ra az ország energiatermelésének 20-22 százaléka származik majd atomerőművekből. A fukusimai szerencsétlenség előtt ez majdnem a 30 százalékot is elérte, de a tragédiát követően az ország összes atomerőművét leállították. Jelenleg 33 működőképes atomerőmű található az országban.

Az irányváltás, és annak indoklása is nagyon hasonlít ahhoz, ami Dél-Koreában történt a közelmúltban, azt követően, hogy az orsázgnak új miniszterelnöke lett Yoon Suk-yeol személyében.