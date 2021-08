Miközben a többinél fertőzőbb delta jelzésű koronavírus-változat az Egyesült Államok, Ausztrália és más országok vezetőit arra készteti, hogy megújítsák a korlátozásokat, Hszi Csin-ping elnök kormánya a tavalyi, Vuhanban tapasztalt csúcs óta a legsúlyosabb járvány kitörésével küzd. A kormányzó Kommunista Párt feleleveníti a Kínát leállító taktikát: A 1,5 millió lakosú városba való bejutást megszüntették, a repülőjáratokat törölték, és egyes területeken tömeges vizsgálatokat rendeltek el.

Ez a "zéró tolerancia" stratégia, amely minden egyes esetet karanténba helyez, és megpróbálja megakadályozni a külföldről érkező új fertőzések behurcolását, segített a tavalyi járvány megfékezésében, és Kína nagyrészt vírusmentes maradt. De a pandémia hatása emberek millióinak munkájára és életére van korlátozó hatással, így Kínának meg kell tanulnia a vírust anélkül megfékezni, hogy a gazdaság és a társadalom ismételt leállása következne be.

Tavaly Kína leállította a világ második legnagyobb gazdaságának nagy részét, és szinte minden hozzáférést elvágott a 60 millió lakosú városokhoz - ezt a taktikát kisebb léptékben utánozták a kormányok Ázsiától Amerikáig. Ez Kína öt évtized óta legfájdalmasabb gazdasági visszaesését okozta, de Pekingnek sikerült engedélyeznie, hogy 2020 márciusában újraindulhasson az üzleti célú külföldi és belföldi utazás.

Egészen idáig a siker receptjének is tartották, hogy azonnal lezártak minden várost, ahol akár csak egy megbetegedést is észleltek. A deltavariáns azonban hatékonyabb terjed, fertőzőbb, mint az eddig azonosított vírustörzsek, ez pedig a kínai módszert is kikezdte. Nankingból július közepe óta 1142 fertőzést jelentettek, ami ugyan szerénynek számít az Indiában vagy az Egyesült Államokban naponta diagnosztizált több tízezer új fertőzéshez képest. De megrázta a kínai vezetőket, akik február eleje óta nem regisztráltak halálos áldozatot. Nem is alaptalanul féltek: a betegség Pekingbe és több mint 10 tartomány más városaiba is eljutott - derül ki az AP News beszámolójából.

Kedden Zsangkiajie kormánya bejelentette, hogy senki sem hagyhatja el a várost, a tavaly Vuhanban - ahol az első vírusos eseteket azonosították - és más városokban bevezetett ellenőrzéseket utánozva.

Viszont ennek gazdasági hatásai már most érződnek: a lezárt területeken a zöldségek ára emelkedett, bizonyos élelmiszerekből hiány van. Közben viszont gyárak, velük pedig komplett ellátási láncok is leálltak, de egy-két vesztegzár alá helyezett területen leálltak az építőipari beruházások is, amik együttesen hatással lehetnek a kínai GDP-növekedésre is. Az új fertőzések, amelyek közül sok olyan embernél jelentek meg, akiket már beoltottak, megrázta a globális pénzügyi piacokat, amelyek attól tartanak, hogy Peking válasza megzavarhatja a gyártási és ellátási láncokat. A főbb sanghaji, tokiói és hongkongi tőzsdeindexek kedden süllyedtek, de csütörtökön ismét emelkedtek.

Ráadásul Kína még nincs igazi nyomás alatt: igazán majd akkor teszik próbára, amikor több ezer sportoló, riporter és más személy érkezik a februári pekingi téli olimpiára. A kormánypárt pedig egy politikailag érzékeny vezetőváltás előtt áll 2022 végén, amelyhez a párton belül kedvező gazdasági feltételeket szeretnének.