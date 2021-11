Egy évvel ezelőtt fellélegzett a világ, amikor megérkeztek az első SARS-Cov2 vírus elleni sikeres, klinikai 3-as fázison is átesett vakcinákról a hírek. Azonban azóta a vírus eredeti vuhani variánsához képest számos mutáció is megjelent. Tavasszal Magyarországon még a brit, alfa variáns volt felelőssé tehető a pusztító harmadik hullámért, mostanra azonban már az indiaiként induló, sokkal fertőzőbb delta variáns vált az uralkodó kórokozóvá.

Mivel a most uralkodó vírusvariáns jelentősen eltér az eredeti vuhani változattól, ezért fontos lenne, hogy az eredeti klinikai vizsgálatok kiegészüljenek megbízhatónak tekintett tanulmányokkal arról, hogy a kifejlesztett vakcinák mennyire hatásosak a delta-variáns ellen.

Ezeket szedte össze a tőle telhető legnagyobb alapossággal a The Economist című napilap. Gyűjtésükből kiderül, hogy az összes Magyarországon jóváhagyott és használt vakcina - az itthon nem használtakkal együtt - teljesíti a WHO által minimálisnak tekintett 50 százalék feletti hatékonysági kritériumot a megbetegedéssel szemben, s a kórházi ápolást igényló betegséglefolyással szembeni teljesítményük még ennél is sokkal jobb. Vannak persze olyan vakcinák, amelyek hatásosabbnak tűnnek a többinél.

A kórházi kezelések tekintetében például a lap szerint például a Sichuan Clover Biopharmaceuticals által gyártott, illetve az Indiai Bharat által készített Covaxin egyaránt megszüntette a kórházi kezelést igénylő betegség kialakulását. A probléma csak az, hogy a publikált tanulmányokban olyan kevés volt a kontroll csoporton belül a kórházba kerülés nagysága, hogy az gyakorlatilag értelmezhetetlenné teszi a vizsgálatok eredményeit.

Jöjjenek a számok



Egy szentpétervári tanulmány a lap szerint a kórházba kerülés ellen 68-88 százalékban védhet az itthon is nagy mennyiségben felhasznált Szputnyik V védőoltás a két dózis beadását követően, s ez majdnem megegyezik az egydózisú Janssen 79-84 százalékos eredményességével. Más oltások ennél is jobban szerepeltek, az AstraZeneca két tanulmány központi becslése szerint 90, illetve 92 százalékban, a Moderna 98 százalékban bizonyult hatásosnak ebben a tekintetben.

A tünetes megbetegedések elleni hatásosságról már több adatot sikerült összeszednie a lapnak. E szerint ebben a tekintetben a Pfizer-Biontech és a Moderna vakcinái szerepeltek a legjobban a delta variáns ellen 90 százalék feletti hatékonysággal. Az AstraZeneca 68-96 százalékot rét el egy kanadai, s 61-72 százalékot egy angliai tanulmány szerint. Ezen felül találtak egy a vizsgált esetszám miatt nem túl megbízható kínai tanulmányt. Ezt Kanton tartományban készítették, ahol a Sinopharm és a Sinovac vakcinákat adták be a lakosságnak, ezek szerint a két oltóanyag 16-82 százalékban volt hatékony a delta okozta megbetegedéssel szemben, a vizsgálat átlagaként 59 százalék adódott. Az egy dózisú Janssen ebből a szempontból 77-80 százalékosan teljesített.

Az összefoglaló nagy hiányossága, hogy nem vizsgálta az oltások beadása óta eltelt idő hatását a vakcinák hatékonyságára. Ez pedig szintén fontos adat lenne akkor, amikor az oltási kampányok már lassan 10-11 hónapos múltra tekintenek vissza a világ fejlettebb országaiban.