A pénteki európai tőzsdei kereskedésben újra zuhannak a bankrészvények, miután kiújultak a félelmek, hogy további bankok lehetnek rossz állapotban. A legnagyobb mínusz, 15 százalék a Deutsche Bank esetében mutatkozott, ami annyiban érthető, hogy a pénzintézet nemrég viszonylag sokáig szenvedett, és hosszú ideig tartott a rendbetétele, melynek során jórészt leválasztották befektetési banki üzletágát.

Az erőt tekintik gyengeségnek

A pánikot az váltotta ki, hogy a bank bejelentette: megkezdte kötvényei visszavásárlását, miután azok most viszonylag olcsón megvehetők a befektetői aggodalmak miatt. Paradox módon ennek a hírnek meg kellene nyugtatnia a befektetőket, hisz ez azt jelzi, hogy jól el van látva likvid eszközökkel a bank, vagyis

van pénze arra, hogy a saját maga által kibocsátott kötvényeket most jó áron visszavásárolja.

A tömegpszichológia ilyenkor azonban felülírja a racionalitást: önmagában bármilyen hír jelenik meg, azt rossznak értékelik (ennek ellenkezőjét gyakran tapasztaljuk erős emelkedő trendekben, amikor a ténylegesen rossz hírekre is csak emelkednek az árfolyamok). A Deutsche Bank ügyében most még Olaf Scholz német kancellár is kénytelen volt megszólalni, és jelezni, hogy a német állam is támogatja a bankot, ha kell.

Részvényesi és kötvényesi kockázat

Ezt persze a befektetők maguk is tudják, hiszen az elmúlt hetekben látszott, hogy amikor az adott bank bajba került, az érintett jegybank és kormány azonnal összehangolta intézkedéseit, hogy a betéteseket ne érje kár, ahogy a bankrendszer egészét se zavarja meg a dolog.

Ugyanakkor tény, amennyiben az adott bank ténylegesen megmentésre szorul, akkor kötvényesei és részvényesei befektetéseik nagy részét, adott esetben egészét elveszítik.

Így ha a betétesek nyugodtak is, a részvényesek és kötvényesek izgulnak, és inkább megválnak befektetéseiktől. Ez persze önmagában nem okoz gondot, amennyiben az érintett bankok helyzete rendben van és nem indul betétkivonási hullám, hiszen a részvényárak normál időszakokban is tudnak nagyokat ingadozni, ami időnként a kötvényeknél is jelentkezik.

Még az OTP is kapott

A Deutsche Bank mellett a másik német nagybank, a Commerzbank részvénye is zuhanásba kezdett, ahogy a francia Societe Generale papírjait sem kímélték az eladók. Még az OTP-t is megviselte az általános rossz hangulat, pénteken 5,3 százalékos mínuszban zárt 9844 forinton.

A hazai bankpapír egyébként igen szép hetet produkált csütörtökig, nagy vásárlók jelentek meg, és maga a bank is jelentős sajátrészvény vásárlásokat eszközölt.

Mit hoz a vasárnap este?

A kérdés most az, hogy egy újabb olyan hétvége jön-e, amikor gőzerővel megoldást kell találni a hétfői piacnyitás előtt egy bank komplett eladására vagy felszámolására úgy, hogy minden betétes pénzéhez jut, vagy most csak az ettől való félelem mozgatja a befektetőket? Ha végül nem történik semmi, és a Deutsche Bank gond nélkül üzemel tovább, talán

megszakad a pániksorozat, és a piac megnyugszik, mondván, most már nem jön minden héten egy újabb bankcsőd.