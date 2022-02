Sugárzási tilalmat rendelt el Oroszország a Deutsche Wellével szemben és moszkvai irodájukat is bezáratták válaszlépésként azután, hogy Németországban megtiltották az RT orosz állami televízió működését és az ebben közreműködő szereplőket kitiltották Oroszországból.

Az RT német nyelvű adása ugyanis a médiaszolgáltatásról szóló németországi szabályok alapján engedélyközeles műsor, de készítője nem kért és az illetékes médiahatóságtól ezért nem is kapott rá engedélyt - közölte a német médiahatóságok engedélyezési és felügyeleti bizottsága (ZAK).

"Bosszúból" a Deutsche Welle orosz nyelvű műsorának műholdas és egyéb csatornákon történő sugárzását is felfüggesztette Oroszország, emellett eljárást kezdeményeznek annak érdekében, hogy a társaságot "külföldi ügynöki feladatokat ellátó médiavállalatnak" nyilvánítsák. A további lépéseket hamarosan bejelentik - írja a Standard.

Az RT hamar reagált a kitiltásra és bejelentette, hogy Ausztriában terjeszkedik.

Az RT németországi szárnyának programigazgatójával, Alekszandr Korosztyevvel már decemberben és januárban is készültek interjúk. Szerkesztőségi munkatársakat keresnek, de olyan embereket is, akik jó kapcsolatokkal rendelkeznek az osztrák média világában. Karin Kneissl volt külügyminiszter egyébként politikai karrierje után rovatvezető volt az RT-nél, és rendszeresen ír kommentárokat a vállalat weboldalára is.

A Kreml eközben a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság elleni támadásról beszél a németországi műsorszórási tilalom kapcsán. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint világos, hogy ez a "szólásszabadság elleni támadás".

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője élesen kritizálja, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ) nem szólt semmit az RT DE sugárzási tilalmáról, és nem állt ki a média szabadsága mellett. Zakharova világossá tette, hogy számít az EBESZ kritikájára az orosz ellenintézkedésekkel kapcsolatban, de ez "most semmit sem ér az RT DE hallgatását tekintve."

Az RT - korábban Russia Today - spanyol és arab nyelven is sugároz az Egyesült Államokban és más országokban is. Német nyelvű műsorát az európai vélemény sokszínűségéhez való hozzájárulásnak tekinti. A kritikusok viszont Kreml-propagandával és dezinformációval vádolják a televíziót.