Az európai és az amerikai gyártók ugyanis nem vásárolhatnak gyapotot az ujgurok lakta Hszincsiangból, ahol a kommunista karhatalom rabszolga munkára kényszeríti a muszlim többséget.

A Trump-kormányzat még 2020 decemberében blokkolta az amerikai vállalatok számára a gyapottermékek importját, ezért számos kínai cég most az Egyesült Államokban termesztett gyapotot vásárolja meg, dolgozza fel és küldi vissza azokat az USA-ba. Emellett több nagyvállalat is elállt a Hszincsianggal kapcsolatos üzlettől annak rabszolgamunkával kapcsolatos botránya miatt.

A Levi Strauss&Co. (Levi's) hétfőt azt közölte, hogy a legtöbb termékköltségét 2022 első félévéig alacsony, egyszámjegyű infláció mellett alkudta ki, a második félévre pedig közepes mértékű emelkedésre számít. Chip Bergh elnök-vezérigazgató, aki még a 2011-es pamutár-robbanás idején csatlakozott a vállalathoz úgy véli, a költségek kezeléséhez most mégis jobb helyzetben vannak, részben a szélesebb körű forgalmazásnak köszönhetően. Bergh kiemelte, az inflációs nyomás miatt már a második negyedévben 5 százalékos áremelést hajtottak végre termékeiken - olvasható a Sourcing Journal cikkében.

A Cotton Inc jelentése szerint, még nem tudni viszont, hogy a gyapotár jelenlegi emelkedése meddig tart ki és ez milyen hosszútávú következményekkel jár majd a gyártóknak. Azt azonban leszögezték, nagy valószínűséggel nem érik el a tíz év ezelőtti szintet, mivel a világ nem küzd ellátási hiánnyal. A becslések szerint Kína legalább ötször-hatszor annyi gyapotot tartalékol, mint tíz éve, de a kínai magánkészletek is megháromszorozódtak a 2010 és 2011-i időszakhoz képest.

Az október elején közzétett magyar inflációs adatok szerint szeptemberben a ruházkodási cikkek ára 0,7 százalékkal nőtt, a tavalyi év azonos időszakához képest 4 százalékos a drágulás.

A legtöbb referenciaár szeptember vége óta megugrott: miután a múlt hónap nagy részében fontonként 1,03 dollár közelében kereskedtek, addig ez október közepére már 1,20 dollárig emelkedett. A kiugrás azért nem érződött még az ellátási láncban, mert a termékeket még a hónapokkal korábban vásárolt pamutból készítették - hangsúlyozták.

Arról korábban a Napi.hu is beszámolt: több ruhabolt már most azzal számol, hogy a karácsonyi szezonban alig lesz készlete vagy az alapanyag- és szállítmányozási árak emelkedései miatt drágábban kell értékesíteniük a termékeket. A koronavírus-járvány miatt pedig sok cég gyártási gondokkal is küzd. Elsőként a Nike jelentette be szeptemberben, hogy Vietnamban, az újabb karanténintézkedések miatt le kellett állniuk, így készlethiány várható a boltokban a cipőikből.