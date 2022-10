Fenyeget a dízelhiány, már kalózkodnak a szállítmányokért az országok

A kereskedők a gázolajat szállító, Európába tartó tartályhajókat az Egyesült Államok keleti partvidékére irányítják, mivel a két régió akut hiány és az emelkedő árak közepette küzd a készletekért. A dízelhiány Európában is fenyegető, ha pedig nincs gázolaj, az ipar, a mezőgazdaság és a szállítmányozás is megbénulhat. Magyarországon is dízelhiány alakulhat ki.