Azoknak, akik külföldön attól félnek, hogy "belerángatják őket a harmadik világháborúba" azt üzeni a külügyér, hogy Ukrajna sikeresen visszavág.

Kuleba Twitter-bejegyzésében fegyvert kér a harchoz, illetve, hogy a nyugati országok alkalmazzanak minél több szankciót Oroszországgal szemben, és szigeteljék el teljesen.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.