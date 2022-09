A volt amerikai elnök több ezer támogató előtt lépett színpadra Pennsylvaniában, kétórás beszédének első felében a BBC beszámolója szerint az FBI eljárását és Joe Biden elnököt kritizálta - adta hírül a hvg.hu.

Augusztusban az FBI ügynökei összesen 33 doboznyi, mintegy 1500 dokumentumot vittek el Donald Trump Mar-a-Lagó-i birtokáról, köztük több tucatnyi bizalmas jelzéssel ellátott, de üres dossziét, valamint számos titkos és szigorúan titkos minősítésű iratot.

Trump „az amerikai történelem egyik legmegdöbbentőbb hatalommal való visszaélésének” nevezte házkutatást, és megismételte állításait, miszerint boszorkányüldözés folyik ellene. Joe Bident pedig „az állam ellenségének” nevezte.

Trump – aki két republikánus jelölt támogatására érkezett Pennsylvaniába – a Sky News szerint azt sem zárta ki, hogy indul a 2024-es elnökválasztáson. „Rekordszámmal vezetünk a felmérésekben, úgyhogy lehet, hogy újra meg kell tennem” – utalt az elnökválasztásra Trump.

A jelölteknek a novemberi amerikai időközi választásokon nyújtott teljesítménye Trump támogatottságának tesztje is lesz, ami kihathat 2024-re - írta a BBC. Most Trump nem jelentett be újabb elnökválasztási kampányt, de nyitva hagyta az ajtót. Amennyiben jelöltjei győznek, a Republikánus Párt azt annak jeleként fogja értékelni, hogy Trump továbbra is uralja a bázisszavazókat.