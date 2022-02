Donald Trump szabályellenesen vitt el dokumentumokat a Fehér Házból

Donald Trump volt amerikai elnök a Fehér Házból történt távozásakor hazavitte Kim Dzsong Un észak-koreai vezető leveleit, és néhány más feljegyzést is - írja a The Washington Post. A lap az ügyre rálátó, három forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai Országos Levéltár januárban visszaszerzett több doboznyi - a Fehér Házból szabályellenesen elvitt - dokumentumot. Ezeket az iratokat az előírásoknak megfelelően át kellett volna adni a nemzeti archívumnak.