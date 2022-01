Donald Trumpnak, az Egyesült Államok korábbi elnökének mindig zűrösek, de legalábbis tisztázatlanok voltak a pénzügyei. Jelen esetben a vád szerint tudatosan manipulálta az ingatlanainak értékét, néha felnagyította azt a befektetők előtt, más esetekben viszont alábecsülte, hogy csökkentse az adóterheit. Ezzel megtévesztette a hatóságokat.

Letita James New York-i államügyész 2022. január 18-án tette közzé azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderül mekkora a Trump (azaz a Trump Organization) számára rendelkezésre álló pénzösszeg.

A publikált számok közül a 2020-as adat a legfrissebb, e szerint Trump számláin 93 millió dollár (közel 30 milliárd forint) készpénz áll rendelkezésre. Ez elsőre soknak tűnhet, de valójában bőven elmarad a többi, kategóriájában levő ingatlanbefektetőtől és különösen azoktól a számoktól, amiket ő szeret a vagyonáról híresztelni. Ennél azért valószínűleg jobban áll anyagilag: egy tavalyi felhőkarcolós üzlet 30 százalékos részesedésé után körülbelül 280 millió dollárja (majdnem 90 milliárd forint) lehet.

A Forbes című gazdasági lap szerint Trumpra mindig is jellemző volt vagyonának felnagyítása. Az 1980-as évek elején például ügyvédjei arról győzködték a Forbest, hogy a befektető készpénzvagyona több mint 500 millió dollár (közel 160 milliárd forint), ami akkoriban több volt, mint a Trump család teljes ingatlanportfóliójának becsült értéke. Egy későbbi alkalommal, 1990-ben a manhattani Trump Toronyba közvetlenül hívatta be a Forbes munkatársait, hogy ott mutassa meg a számait. A kivonatok bizonyos lapjai azonban be voltak hajtva, és az akkori hírek szerint első csődjeit akkoriban készült lejelenteni a hatóságoknál.

A Forbes meggyőződése szerint ezek a próbálkozások arról szóltak, hogy előkelőbb helyeket kaphasson a Forbes 400 leggazdagabb amerikait felsoroló listáján. Ez a tendencia lényegében állandósult a Forbes és Trump között. Amikor 2015-ben elindult az elnökségért vagyonbevallást kellett készítenie, ez a tárgyév feléig 78 és 232 millió dollár (25-74 milliárd forint) közé tehető összeget mutatott. Nem sokkal ezután, szeptemberben a szokásához híven berendelte a Forbes íróját irodájába, és két órán keresztül, papírhalmok között egy üres papírra filccel felírt összeget lengetve igyekezett beadni, hogy 793 millió dolláros (253 milliárd forint) a készpénzvagyona.

Az egyelőre kérdéses, hogy az államügyész vádjai megállják-e a helyüket a bíróság előtt is, de az nyilvánvaló, hogy Trump nem tervez kiszállni az üzleti életből. Decemberben például a médicége (Trump Media & Technology Group) jelentése szerint további 1 milliárd dollár befektetéshez jutott, amit a tervek szerint egy Truth nevet viselő közösségimédia-felület létrehozására használnak fel. Hasonlóképpen pörög a kampánya is: annak ellenére hogy továbbra sincs hivatalos bejelentés a 2024-es elnöki újraindulásáról, a tavalyi év első felében 82 millió dollár (26 milliárd forint) támogatóktól kapott hozzájárulásról számolhatott be.