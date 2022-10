Az orosz haderő számára Irán által biztosított kamikaze drónok jelentős változást hoztak a nyolc hónapja tartó Ukrajna ellen indított háborúban, több, komoly csapást mértek ukrán városokra.

Ukrajnának is vannak kamikáze drónjai, amelyeket a partnerországoktól kapott, és a fegyveres erők használják is azokat - jelentette ki az MTI szerint Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján. Várhatóan az ukrán légierő is hamarosan kap Switchblade 600 típusú drónokat. Ezek a legmodernebb típusok közé tartoznak, nagy a teljesítményük, és remélhetőleg az ukrán harctéren is jól teljesítenek majd - mondta a szóvivő.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzók beszámolóiból készített összeállításában kiemelte, hogy az elmúlt egy napban az ukrán katonák visszaverték az orosz csapatok támadásait a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében Avgyijivka és Bilohorivka településeknél. A déli Herszon megyében változatlanul heves harcok dúlnak, civilek is áldozatul estek, de számukat nem hozták nyilvánosságra.

Ramzan Kadirov , az orosz föderációhoz tartozó Csecsenföld vezetője közölte , hogy október 24-én huszonhárom, az orosz oldalon harcoló csecsen katona meghalt és további 58 megsebesült Herszon megyében.

Vitalij Kim, a Herszonnal szomszédos Mikolajiv megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy péntekre virradó éjjel az orosz erők Sz-300-as rakétákkal lőtték a régió központját, Mikolajiv városát, a támadásban egy ember szenvedett könnyebb sérüléseket. Megsemmisült viszont egy háromemeletes adminisztratív épület és károk keletkeztek a közeli többszintes épületekben, valamint egy pékségben is.

A Donyeck megyei kormányzó, Pavlo Kirilenko közölte, hogy az orosz erők ágyúzásai következtében csütörtökön négy helyi lakos életét vesztette a régióban, hárman Bahmutban, egyikük pedig Szvjatohirszk településen. Ezen felül kilencen sérültek meg. Sandriholove településen az ukrán rendfenntartók öt civil holttestére bukkantak, az elhunytak az orosz megszállás alatt vesztették életüket.

Valentin Reznyicsenko, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról számolt be, hogy az orosz erők egész éjjel lőtték Gradokkal és más nehéztüzérségi fegyverekkel Nyikopol térségét. Áldozatokról nem érkezett hír.

A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk és az ország középső részében fekvő Poltava megye hatóságai figyelmeztették a lakosságot, hogy a környéken ukrán egységek fognak pénteken gyakorlatozni, ezért robbanások lesznek hallhatók - írta az MTI.

Az ENSZ képviselője szerint Ukrajna nem gyárt vegyi fegyvert



Hrisztina Hajovisin, Ukrajna állandó ENSZ-képviselőjének helyettese az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén kijelentette, hogy "Ukrajna soha nem fejlesztett ki, nem gyártott senkivel közösen, és nem tárolt sehol biológiai vagy vegyi fegyvereket".

Ukrajna készen áll egy független nemzetközi szakértői csoport fogadására a közegészségügyi laboratóriumok tevékenységének átláthatósága érdekében, miután Oroszország leállítja a támadóháborút és kivonja hadseregét Ukrajna területéről. Oroszország Ukrajnáról "hazugságokat terjeszt, hogy megteremtse az alapjait egy jövőbeni provokációjának, amelyet biológiai fegyverekkel valósítana meg" - közölte az ENSZ munkatársa.