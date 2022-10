A PERN, Lengyelország vezető nyersolaj- és üzemanyag-logisztikai vállalata, valamint az állam energiabiztonságát garantáló stratégiai vállalat szerdán bejelentette, hogy szivárgást észlelt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték egyik ágán. A probléma a Németországba szállított kőolajat szállító fő útvonalon jelentkezett, amelyet a PERN kedd este észlelt. A társaság egyelőre azt feltételezi, hogy nem az Északi Áramlat leállásához vezető szabotázsakció, hanem üzemzavar okozhatta a problémát.

„Itt véletlen károkról beszélhetünk” – mondta a Reutersnek telefonon Mateusz Berger, Lengyelország energetikai infrastruktúráért felelős vezető tisztviselője. Szerinte nincs okunk feltételezni, hogy a szivárgást szabotázs okozta. A PERN közleményben közölte, hogy jelenleg nem ismertek a szivárgás pontos okai. Azt a cső egy szakaszán észlelték, mintegy 70 kilométerre a közép-lengyelországi Plock várostól.

A Druzsba a világ egyik legnagyobb olajvezetéke, amely Közép-Európa nagy részét, köztük Németországot, Lengyelországot, Fehéroroszországot, Magyarországot, Szlovákiát, a Cseh Köztársaságot és Ausztriát látja el orosz olajjal. Azonban fontos jelezni, hogy az érintett szakasz nem a magyar ellátási útvonalat érinti.

„A fő intézkedés (amit teszünk) a folyadék kiszivattyúzása, a szivárgás helyének meghatározása és megszüntetése” – mondta Karol Kierzkowski, a tűzoltóság szóvivője a TVP Info lengyel köztévének. Jelezte, hogy amikor a nyomás csökken, a szivárgás megszűnik, és lehetővé teszi, hogy végrehajtsák a javítást. Elmondta, hogy a lakosságra nem jelent veszélyt a műszaki probléma.

Egyelőre nincs olajellátási zavar

A vezeték második vonala és a PERN infrastruktúrájának más elemei a PERN szerint a szokásos módon üzemelnek. Ennek megfelelően a MERO cseh gázvezeték-üzemeltető szóvivője azt mondta, hogy nem tapasztaltak változást a Cseh Köztársaságba irányuló áramlásokban. A berlini üzemanyag 90 százalékát szállító németországi Schwedt finomítóból sem jelentettek termeléskiesést, de egyelőre a német gazdasági minisztérium és a szövetségi hálózati szabályozó hatóság nem kommentálta a helyzetet.

A német kormány célja, hogy az Európai Unió szankciói alapján az év végéig megszüntesse az Oroszországból származó kőolajimportot. Az év első hét hónapjában azonban még mindig Oroszország volt az első számú beszállítója, a kőolajimport valamivel több mint 30 százalékát adta. A schwedti finomító különösen nagy mértékben függött a Druzsbától.

A német kormány tárgyalásokat folytatott arról, hogy a Schwedt ellátásához Kazahsztánból származó olajat szerezzen, de még ennek az olajnak is a Barátság vezetéken keresztül kellene Németországba érkeznie.

Készülni kell a szabotázsokra

Az Északi Áramlat 1 és 2 tenger alatti gázvezetékek szivárgását a Nyugat és Oroszország egyaránt szabotázsnak tulajdonítja. Nem volt azonnal világos, hogy a Druzsba gázvezeték szivárgása mennyire jelentős. Egyelőre műszaki hibának értékelik a szivárgást, de további vizsgálatokat végeznek, amint közelről is ellenőrezhetik a vezeték állapotát.

A Druzsba baleset miatti kiesése is rávilágít arra, amelyre a Napi.hu információi szerint több energetikai és biztonságpolitikai szakértő is figyelmeztette az Európai Bizottságot: könnyen végrehajthatók termelés- vagy szállításkieséssel járó akciók az európai energiainfrastruktúrán. Egy-egy műszaki hiba is jelentős problémákat okozhat, ezért az áram- és gázhálózatok megerősített védelmét és gyakoribb ellenőrzését javasolják.

