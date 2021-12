Az E10 benzin megjelenése 2019 év végén borzolta az autósok idegeit, miután kiderült, hogy bizonyos régebbi típusok motorjának nem tesz jót ez az üzemanyag. A korábbi "sima" E5 benzint az európai uniós szabályoknak való megfelelés jegyében kellett lecserélni, az ugyanis csak legfeljebb 5 százaléknyi bioetanolt tartalmazott, szemben utódjával, amely már 10 százalékot.

Ennek környezetvédelmi okai voltak, hiszen kevesebb fosszilis, nem megújuló energiahordozó szükséges az üzemanyag előállításához.

A problémát az okozza, hogy azoknál a - jellemzően öregebb - autóknál, amelyeket nem ilyen üzemanyag-fogyasztásra terveztek, egyes gumi- és műanyagalkatrészek károsodhatnak, gyorsabban öregedhetnek, repedezetté válhatnak. Emellett a magasabb alkoholtartalmú benzin több nedvességet köt meg, amely fokozza a korrózióveszélyt azoknál a járműveknél, amelyekben nem rozsdamentes fém alkatrészekkel is érintkezik az üzemanyag.

Az ACEA - amelynek a friss jelentése innen tölthető le - korábban és most is azt javasolja, hogy akinek az autója nem kompatibilis az E10 benzinnel, az tankoljon továbbra is E5-öt. Sajnos ezek jellemzően drágábbak, hiszen az uniós rendelet nem vonatkozik a 98-as vagy 100-as oktánszámú, prémium üzemanyagokra.

Lássuk a márkákat!

ACEA listája felsorol néhány modellt ugyan, de egyes gyártók annyival oltják meg az E10-kompatibilitás kérdését, hogy "mindenki nézze meg a saját autója kézikönyvében, hogy mit kell tankolni". Így tesz például a magyar piacon meghatározó Suzuki is.

Kapcsolódó Péntektől újra nő a benzin nagykerára

A Skodánál azt mondják, hogy az 1994 és 2001 között gyártott 1,3-as motorral szerelt Feliciákat érinti a probléma, de azok sem nyugodhatnak meg, akik ez előtti modellekkel - például Favorit, Forman - rendelkeznek.

Az Opel mindössze egy motort jelez, amibe nem érdemes E10-et tankolni, ez pedig a Z22YH jelzésű 2,2 literes direkt befecskendezésű motor, amelyet Vectrákba, Signumokba és korai Zafirákba szereltek.

A Ford azt közölte, hogy a probléma nem érinti az 1992 után eladott autókat, de egy kivétel akad: a 2003 és 2007 között értékesített 1.8 SCI Mondeo, amelybe szintén nem érdemes E10-et tankolni.

A VW arra figyelmeztet, hogy a 2000 és 2006 közötti, első generációs FSI motorokba nem érdemes E10-et tankolni, de a hasonló korú MPI és TSI motorokkal szerelt kocsik tulajdonosainak nem érdemes aggódniuk.

Érintett WV-modellek:

Lupo 1.4 (77 kW) (2001-2004)



Polo 1.4 FSI (63 kW) (2002-2006)



Golf IV 1.6 FSI (81 kW) (2002-2004)



Golf IV Variant 1.6 FSI (81 kW) (2002-2006)



Bora 1.6 FSI (81 kW) (2002-2005)



Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) (2002-2005)



Golf V 1.4 FSI (66 kW) (2004-2005)



Golf V 1.6 FSI (85 kW) (2004)



Golf V 2.0 FSI (110 kW) (2004)



Touran 1.6 FSI (85 kW) (2003-2004)



Touran 2.0 FSI (110 kW) (2004)



Ez jellemző a VW-csoportba tartozó Seatra is.

Érintett modellek:

Toledo 2.0 FSI (110 kW) (2005-2006)

Leon 2.0 FSI (110 kW) (2006)

Altea 2.0 FSI (110 kW) (2005-2006)

Az Audinál az FSI-k közül a következőkbe nem érdemes E10-et tenni:





A2 1.6 FSI (2003-2005)

A3 1.6 FSI (2004)

A3 2.0 FSI (2004)

A4 2.0 FSI (2003-2004)

A cég arra is felhívja a figyelmet, hogy azokba az A4-es modellekbe, amelyeket 2001 és 2008 között gyártottak (a kombi esetében ez az időszak 2002-2008) és amelyekbe OEM állófűtést szereltek szintén nem érdemes E10-est tankolni. Ez a kitétel azonban csak a hidegebb éghajlatú országokra vonatkozik és természetesen csak a fűtési szezonban.

A BMW csak annyit közöl, hogy nincs olyan modellje, amelyet veszélyeztet az E10, de a minimális oktánszámra vonatkozó utasításokat mindenki tartsa be, ezt pedig a kezelési kézikönyvben lehet megtalálni. A cégcsoportba tartozó Mini esetében a 2000 utáni modelleknél nem kell "félni".

A Merdecesnél azt mondják, hogy elsősorban a háromutas katalizátor nélkül szerelt - vagy utólag beépített - modelleket érinti a probléma, amelyek jellemzően már 25 évnél idősebbek. Vannak azonban kivételek: az első generációs direkt befecskendezésű C200 CGI (W203) és a CLK 200 CGI (C209), amelyeket 2002 és 2005 között gyártottak. Utóbbiak esetében szintén érdemes kerülni az E10-et. A Smart esetében nincs korlátozás.

A Lexus esetében az 1998 után gyártott modellekbe lehet a magasabb bioetalon tartalmú üzemanyagot tankolni, kivéve három modellt:

IS 250 4GR-FSE (2005-2007)

GS300 3GR-FSE (2005-2007)

LS460 1UR-FSE (2006-2007)



Társmárkája, a Toyota is 1998-at jelölte meg, mint a határidőt, ami után nem kell aggódni az E10 miatt, azonban itt is van két kivétel:

Avensis 2.0 1AZ-FSE (2000-2008)

Avensis 2.4 2AZ-FSE (2003-2008)



A Volvónál azt mondják, hogy az 1976 után gyártott autókat nem érinti a kompatibilitási probléma, kivéve azokat az S40 és V40 modelleket, amelyeket a 90-es évek közepén gyártottak 1.8 GDI motorral.

A Renault néhány kivételtől eltekintve az 1997 előtt gyártott kocsikkal kapcsolatban adott csak ki figyelmeztetést. A kivételek a következők:

19



Megane 1 2.0 F5R 700



Megane 1 2.0 F5R 740



Laguna 2 2.0 F5R 782



Laguna 2 2.0 F4R 764



Laguna 2 2.0 F4R 765



Espace 4 2.0 F4R 790



Espace 4 2.0 F4R 794



Velsatis 2.0 F4R 762



Velsatis 2.0 F4R 763



Avantime 2.0 F4R 760



Avantime 2.0 F4R 761



A Daciát - mármint az újhullámos autókat - nem érinti a probléma.

A Peugeot, a Citroen és a DS 2000 után gyártott modelljeibe lehet nyugodtan E10-et tankolni.

Nem érintett a Kia és a Hyundai sem.

A Hondánál az elektronikus vezérlésű üzemanyag-befecskendező rendszer (PGM-FI) a vízválasztó: amelyekben van ilyen, abba mehet az E10, amelyikben nincs annál jobb az E5-nél maradni. Utóbbi egyébként javarészt az 1995 előtt gyártott autókat érinti.

A Mazda közlése szerint a 2002 után gyártott kocsiknál nem kell aggódni.

A Nissannál a határ a 2000-es modellév.

A Mitsubishi esetében a 2007-ig gyártott közvetlen befecskendezéses GDI motoroknál kell kerülni az E10-et.

A Subarunál egyszerű a kép: amelyik kocsit 1991 után gyárottak, azt nem érinti a probléma.

A Jaguárnál a határ 1992, társánál a Land Rovernél pedig 1996. Az ezeknél újabb autókba mehet az E10 korlátozás nélkül.

Az Alfa Romeónál figyelni kell, mert csak a 2011 után gyártott modellekbe lehet E10-et tankolni, de a cég felsorolja azokat is, amelyek esetében nincs korlátozás annak ellenére, hogy 2011 előtt gyártották azokat:

Minden Mito

Minden Giulietta

159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6

8C: 4.7 32V



A Fiat azt közölte, hogy az Euro 3-as és újabb autóknál nincs korlátozás, vagyis 2000 után, de itt is vannak kivételek, amelyeknél érdemes megmaradni az E5-nél.