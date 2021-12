Lépni kell, ha el szeretnénk kerülni az időjárási katasztrófákat

2021 nyara azon európaiaknak is ízelítőt adott a klímaváltozás hatásaiból, akik eddig szkeptikusan szemlélték az erről szóló híreket, vagy ha el is hitték, hogy a szén-dioxid-kibocsátásnak éghajlatalakító hatása van, nem gondolták, hogy az ő életüket is befolyásolhatja. A kontinenst rövid idő alatt hőhullámok, erdőtüzek, illetve komoly mennyiségű csapadék és azok nyomán kialakult árvizek sújtották. Az előrejelzések szerint pedig a környezeti anomáliák a jövőben még erősebbek lesznek.