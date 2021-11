Az Egyesült Államokban az egészségügyi szervezetek országszerte próbálják megakadályozni, hogy az ápolóhiány tovább súlyosbodjon, és arra keresik a választ, hogyan lehetne javítani a kilépésre készülő egészségügyi dolgozók közérzetén. A probléma nemcsak az Egyesült Államokban van jelen, hanem világszerte komoly gondot jelent a kiégés, Magyarországon is mutatkoznak erre jelek.

Az American Nurses Foundation nemrégiben végzett felmérése szerint az ápolók 21 százaléka mondta azt, hogy a következő hat hónapban elhagyná a munkahelyét, és a távozni szándékozók fele azt mondta, hogy azért, mert a munka negatívan befolyásolja az egészségügyi állapotukat és a jólétüket - derül ki a Guardian cikkéből.

Másfél-két éven át mindent beleadtak - mondta Annette Kennedy, az Ápolók Nemzetközi Tanácsának elnöke egy nemrégiben tartott sajtótájékoztatón. "Hosszú órákat dolgoztak. Szünetek nélkül dolgoztak, és védőfelszerelés és támogatás nélkül kellett szolgálatot teljesíteniük" - magyarázta, hogy mi okozza a kiégést az amerikai ápolóknál.

Az American Association of Colleges of Nursing (Amerikai Ápolási Főiskolák Szövetsége) felmérése szerint az alapképzéses ápolói programokra való beiratkozás országszerte 5,6 százalékkal nőtt 2020-ban az előző évhez képest, valamivel több mint 250 ezer hallgatóra. Viszont ez is kevés lehet, hogy a távozni készülő dolgozókat pótolni tudják.

Magyarországon is kiégtek a kórházi dolgozók

Magyarországon a kevésbé megterhelő időszakokban is magas a kórházi dolgozók körében a kiégési veszélyeztetettség

- ezzel a mondattal kezdődik a Semmelweis Egyetem összefoglalója, amely a munkatársak kiégésének megelőzésére ad szakmai tanácsokat.

Egy tanulmány szerint a magyar orvosok több mint 50 százaléka közepes, vagy súlyos fokú emocionális kimerültséggel bír, ugyanezen felmérés keretein belül derült ki az is, hogy az orvosok 65,8 százalékának teljesítménye jelentős mértékben romlott a kiégés következményeként.

A szakdolgozók kiégésével kapcsolatosan ezek az arányok még rosszabbak lehetnek. Egy magyarországi tanulmány szerint az ápolók több mint 70 százalékát érintik valamilyen szinten a kiégés okozta tünetek. A krízishelyzet ezen még tovább ronthat, de arról egyelőre nem áll rendelkezésre felmérés.

A múlt hét végéig legalább harminc ápoló és több orvos mondott fel a Semmelweis Egyetemen. A felmondások mögött többek között a rossz munkaszervezés, a túlterheltség, az orvosok és ápolók közötti bérfeszültség áll. Viszont ez a szám most egy ideig nem változhat: felmondási tilalmat rendeltek el az egészségügyben.