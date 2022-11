Donald Trump, aki 2016 és 2020 között az Egyesült Államok elnöke volt, meglehetősen hangosan újra bejelentkezett a pozícióra, ám lehet, hogy ezt halkabban kellett volna tennie – kommentálta a volt üzletember és államfő november 15-ei bejelentését Edward Luce, a Financial Times publicistája. A hónap elején tartott félidős választások után, amelyen a demokraták győzelemmel felérő kicsi vereséget szenvedtek, ez a bejelentés zene volt a füleiknek.

A szavazás, amelyen a Trump támogatását élvező republikánus jelöltek rosszul szerepeltek, azt jelezte, hogy ha a volt elnök lesz a Republikánus Párt elnökjelöltje a 2024-es elnökválasztáson, akkor jó eséllyel a demokrata induló nyer. Ebben a számításukban igazuk lehet – véli a brit üzleti lap cikkírója. Nagy kérdés, hogy a trumpista Maga (Make America Great Again) mozgalom jobban járna-e, ha nem alapítójával az élen indulna harcba a következő két év elnökválasztási csatájába.

A demokraták malmára hajthatja a vizet, hogy míg az elmúlt hónapokban erőteljes gazdasági ellenszélben kellett kampányolniuk, mivel a gazdasági válság megnehezítette a választók életét, két év múlva várhatóan jobb lesz a helyzet. A recesszió, amit 2023-ra várnak a szakértők, addigra lecseng, az infláció várhatóan visszaesik, ha ezen túl még az elnökválasztást is megnyernék, minden okuk meglenne az elégedettségre.

Kiderül ki az igazi vezér

Trump szokásához híven durván nekiment annak a két politikusnak, Ron DeSantis floridai és Glenn Youngkin virginiai kormányzónak, akik ellenfelei lehetnek a Republikánus Párt előválasztási versenyében. Mindketten trumpisták, ami arra utal, hogy a volt elnök legyőzéséhez követőit kell meggyőzni arról, hogy már nem ő az igazi vezérük. Ez rafinériát igényel. A riválisok elleni támadások következménye az lehet, hogy ők is bejelentik indulásukat, ami elhúzódó párton belüli kampányt ígér, mégpedig - ismerve Trumpot - nem is finomat. Ez vélhetően nem hiányzik a republikánusoknak.

Az azonban Trump mellett szól, hogy nagyon sokszor leírták már, ami mindeddig tévedésnek bizonyult. Például 2016-ban senki sem számított rá, hogy megnyeri a republikánusok előválasztását, és pláne nem arra, hogy megnyeri az elnökválasztást. Politikai értelemben túlélte azt is, hogy a hívei 2021. január 6-án feldúlták a Kongresszus épületét, pedig ez akkor lehetetlennek látszott.

Hiányzó érvek

Trump 2016-ban sötét lóként indult az elnökválasztáson, politikai múlt nélkül, ami segített neki abban, hogy megtestesítse azok reményeit, akik kiábrándultak a washingtoni elitből. Mostanra ugyanolyanná vált, mint minden politikus: vannak érvek mellette és ellene – kezdi a különbségek sorolását Anthony Zurcher, a BBC Észak-Amerikai tudósítója. Ha meg is úszta a felelősségre vonást hívei január 6-ai randalírozásáért, a Kongresszus helyiségeinek feldúlása beégett az amerikai választók agyába, és ő lesz a republikánus elnökjelölt, akkor demokrata riválisa tévéreklámjaiban bizonyára emlékeztetni fogja erre az embereket.

Bár a volt elnök már ingatlanbefektetőként is a pereskedés mesterének számított, ami azóta sem változott. Számos büntetőjogi és polgári vizsgálat folyik ellene, így vélhetően a jogszolgáltatásra is nyomást akar gyakorolni azzal, hogy már most bejelentette indulását. Így az eljárásokat politikai bosszúhadjáratként állíthatja be. A BBC szakírója szerint is komoly kihívást jelent, hogy szemben 2016-os enervált párton belüli ellenfeleivel, most igazi versenytársakkal kerülhet szeme, különösen a nála több mint 30 évvel fiatalabb DeSantis személyében, aki nagy fölénnyel nyerte a floridai kormányzóválasztást.

Nem lett fiatalabb



A volt elnök bejelentkezésének napján egy konzervatív politikai csoport felmérést készített, amiből az derült ki, hogy DeSantis számos államban 20-30 százalékos fölényben van vele szemben a népszerűségi versenyben. Persze hasonló negatív megítélésekre már máskor is rácáfolt.

Végül nem szabad megfeledkezni arról, hogy a választás évében 78 éves lesz. Könnyen lehet, hogy a kora akadályozni fogja abban, hogy olyan kőkeményen kampányoljon, mint akárcsak 70 évesen 2016-ban sokkal fiatalabb versenytársaival szemben. Úgy tűnik, jó kondiban van, de azért az ember fizikai teljesítőképességének megvannak a határai.