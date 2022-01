"Az oltások egyenlőtlen elosztása az emberek és munkahelyek gyilkosa, ami aláássa a globális gazdasági fellendülést is" - mondta Tedrosz Adhanom Ghebrejesus, a WHO főigazgatója a csoport genfi székhelyén tartott tájékoztatóján a CNBC szerint.

Tedrosz szerint 2021 egyik legnagyobb kudarca, hogy a világ vezetői képtelenek együttműködni az oltási lefedettség növelése érdekében a fejletlenebb egészségügyi rendszerekkel rendelkező szegényebb országokkal. Leegyszerűsítve a szervezet vezetője úgy látja, hogy amíg a gazdag államok már a harmadik oltásokat adják be, addig a szegényebb országokba nem jut a készletekből, ami azt okozza, hogy ezekben az országokban többen halnak meg, valamint tovább kell várni a gazdaság normalizálódására.

Emellett Tedrosz szerint az alacsony átoltottság sok országban fontos tényező volt az olyan változatok megjelenésében, mint a delta és az omikron. A delta változatot először Indiában észlelték 2020 végén, míg az omikront először novemberben találták meg az egészségügyi tisztviselők Dél-Afrikában.

A WHO célul tűzte ki, hogy 2021 végére a világ minden országában a lakosság 40 százalékát beoltsák. Ezt azonban 92 ország nem érte el, annak ellenére, hogy a szervezet szerint világszerte 9 milliárd oltást adtak be. A WHO azt a célt tűzte ki, hogy az idei év közepére a világ minden országában a lakosság 70 százaléka kapjon a vakcinákból.

"Azok a globális vezetők, akik ilyen eltökéltséget mutattak saját lakosságuk védelmében, ugyanígy kell, hogy küzdjenek azért, hogy a világ, az egész világ biztonságban és védelemben legyen" - mondta Tedrosz, aki szerint a világjárvány nem fog véget érni, amíg nem nő a globális átoltottság.

A Nemzetközi Valutaalap várhatóan lefelé módosítja globális növekedési előrejelzését az omikron-változat megjelenése miatt. Az IMF január végéig elhalasztotta a világgazdasági kilátások közzétételét, hogy figyelembe tudja venni az omikron hatását.

"Egy új variáns, amely nagyon gyorsan terjedhet, csorbíthatja a bizalmat, és ebben az értelemben valószínűleg lesz némi leminősítés a globális növekedésre vonatkozó októberi előrejelzésünkben" - mondta Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója a Reutersnek egy múlt havi virtuális konferencián.

Az IMF októberben azt prognosztizálta, hogy a világgazdaság 2021-ben 5,9 százalékkal, 2022-ben pedig 4,9 százalékkal fog növekedni. A szervezet akkor arra figyelmeztetett, hogy az új változatok megjelenése fokozott bizonytalanságot okozott.

Kapcsolódó A kormány rákészül az átoltottság növelésére az újabb hullám előtt

Az IMF előrejelzése szerint a világjárvány a jelenlegi becslésekhez képest 5300 milliárd dollárral csökkentheti a bruttó hazai terméket világszerte a következő öt évben. Felszólította a világ vezetőit, hogy tegyenek többet az alacsony jövedelmű országokban az átoltottság növelése érdekében.

Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke a múlt hónapban azt mondta, hogy az omikron kockázatot jelent az amerikai gazdasági növekedésre, de megjegyezte, hogy sok ismeretlen van azzal kapcsolatban, hogy a variáns milyen hatással lesz a közegészségügyre és a gazdaságra. Powell szerint az omikron hatása attól függ majd, hogy mennyire szorítja vissza a keresletet. A Fed elnöke szerint nem világos, hogy a variáns milyen hatással lesz az inflációra, a munkaerő-felvételre és a gazdasági növekedésre.