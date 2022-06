A normál ólmozatlan benzin országos átlagára június 11-én gallononként 5,004 dollárra emelkedett az Egyesült Államokban. Egy nappal korábban még 4,986 dollárt kellett fizetni. Mivel egy gallon 3,785412 liternek felel meg, egy dollár pedig most 378 forintba kerül, így a literár átlagosan 499,29 forintnak felel meg. A hatósági ár a 95-ös benzinnél Magyarországon 480 forint, de anélkül 770-790 forint körül mozognak a tankolási költségek.

A magas benzinárak fejtörést okoznak Joe Biden elnöknek és a kongresszusi demokratáknak, akik a novemberben esedékes félidős választások előtt azért küzdenek, hogy megőrizzék a Kongresszusban a többségüket. Biden számos eszközt megmozgatott az árak csökkentésére, többek között rekordmennyiségű hordót engedett ki az amerikai stratégiai tartalékokból, felmentést adott a nyári benzin előállítására vonatkozó szabályok alól, és a főbb OPEC-országoknál kilincselt, hogy növeljék a kitermelést – írja a Reuters.

Az üzemanyagárak azonban világszerte emelkedtek, ami a kereslet élénkülésének, az egyik legnagyobb olajtermelőként a piacon lévő Oroszországot az ukrajnai inváziót követően sújtó szankcióknak is köszönhető. Miközben a finomítói kapacitás is szűkösek világszerte.

Az amerikai közúti forgalom azonban viszonylag jelentős maradt, csak néhány százalékponttal maradt el a járvány előtti szintektől, még az árak emelkedése ellenére is. A közgazdászok mégis arra számítanak, hogy a kereslet csökkenni kezdhet, ha az árak tartósan hordónként 5 dollár felett maradnak.

"Az 5 dolláros szint az, ahol a benzin iránti kereslet nagyon nagymértékű romlását láthatjuk" - mondta Reid L'Anson, a Kpler vezető közgazdásza.

Az amerikai energiaügyi minisztérium adatai szerint az inflációval kiigazítva az amerikai benzin átlagára még mindig körülbelül 8 százalékkal alacsonyabb a 2008. júniusi csúcsnál, gallononként 5,41 dollárnál.

A fogyasztói kiadások eddig még a több mint négy évtizede legmagasabb infláció mellett is rugalmasak maradtak, mivel a háztartások mérlegét a világjárvány elleni segélyprogramok és a szűkös munkaerőpiac miatti erős bérnövekedés hajtja, különösen az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók esetében. Az infláció viszont a pénteki adatok alapján 40 éves csúcson van az Egyesült Államok, jelentős részben a magas energiaáraknak köszönhetőn.

A keresletet jelző benzintermék-kínálat az amerikai Energiainformációs Hivatal szerint a múlt héten napi 9,2 millió hordó volt, ami nagyjából megfelel az ötéves szezonális átlagnak.

Az autósok számára a magas árak a nagy olaj- és gázipari vállalatok kiugró nyereségét tükrözik. A Shell májusban rekord negyedévről számolt be, a Chevron Corp. és a BP pedig az elmúlt évtized legjobb számait produkálta. Más nagyvállalatok, köztük az Exxon Mobil és a TotalEnergies, valamint az amerikai független palaolajipari szereplők is erős számokról számoltak be, amelyek részvény-visszavásárlásokat és osztalékbefektetéseket ösztönöztek.

A finomítók küzdenek a készletek újjáépítéséért, amelyek csökkentek, különösen az USA keleti partján, ami az Európába irányuló exportot tükrözi, ahol a vevők magasabb árakat is készek megfizetni, hogy leváljanak az orosz olajról. Jelenleg a finomítók kapacitásuk 94 százalékát használják ki, de az Egyesült Államok finomítói kapacitása összességében csökkent, mivel legalább öt olajfeldolgozó üzemet bezártak a járvány idején.