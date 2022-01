A magyar állampolgárságról szóló törvény 2010. évi módosításával 2011-től lényegesen könnyebbé vált magyar állampolgárságot szerezni az egyszerűsített honosítási eljárás révén. Ettől kezdve magyar lakcím nélküli, magyar állampolgársággal előzőleg sosem rendelkezett külföldi személy is kaphatott magyar állampolgárságot anélkül, hogy Magyarországon lakhelyet vagy tartózkodási helyet létesített volna. Ezzel a határon túli magyar nemzetiségűek és családtagjaik közül sokan váltak magyar állampolgárrá.

A rendszert már többször kritizálták. Már 2014-ben látszott, hogy rengeteg csaló ukrán és orosz szerzett magyar állampolgárságot, hogy aztán szabadon utazhassanak a világban, kemény maffia épült a közvetítésre. Korrupt hivatalnokok, csaláshoz asszisztáló ügyvédek, dublőrök vállaltak a rendszerben szerepet, mert a legtöbbször elégséges volt a magyar állampolgársághoz igazolni a magyar felmenőket. Ezt pedig sokszor ellenőrizhetetlen száz évnél is régebbi papírokkal is meg lehetett oldani. Sokszor buktak le magyar útlevéllel bűnözők, vagy bukott politikusok. (Például a Janukovics-féle ukrán politikai elit trükközései még 2017-ben is kibuktak.)

Az Egyesült Államok kormánya pedig 2018-ban is jelezte, hogy adataik szerint mintegy 700 külföldi jutott csalással magyar útlevelekhez. Washingtonban ezt olyan súlyos problémának tartották, hogy 2017 októberben ideiglenesre változtatták Magyarország státuszát a vízummentességi programban, amelybe 2008-ba került be.

Most pedig már lépett is az USA: mint a Magyar Hang megtudta, hiába lehet tavaly november nyolcadika óta újra szabadon beutazni az Európai Unió állampolgárainak az Amerikai Egyesült Államokba, rengeteg magyar állampolgár beutazási kérelmét dobják vissza. Akiknek az útlevelükben nem magyarországi születési hely szerepel – azzal szembesültek: hiába próbálnak könnyített vízumot (ESTA-t, vagyis Elektronikus Beutazási Engedélyt) szerezni, a program automatikusan elutasítja őket, ha a születési helyük nem a jelenlegi Magyarország területén található.

A lap szerint sokan, akik korábban simán, többször is élhettek ezzel a lehetőséggel, és elektronikus úton, néhány perc alatt, mindössze 14 dollár befizetésével jutottak két évig érvényes amerikai beutazási engedélyhez, most hiába próbálkoznak: „travel not authorized”, vagyis „az utazás nem engedélyezett” választ kapnak. Ilyenkor csak a személyes vízumigénylés marad, amely időigényes és drága, 160 dollárba, vagyis kb. 52000 forintba kerül.

Az új rendelkezés rengeteg bosszúságot okoz az USA-ba utazni szándékozó határon túli magyaroknak, de nem csak nekik: rengeteg olyan magyar állampolgár van, aki nem a jelenlegi Magyarország területén született. Az okokról megy a találgatás – a lap információi szerint annyi visszaélés történt az elmúlt években a könnyített magyar állampolgárság megszerzése kapcsán, hogy az amerikai hatóságok besokalltak. A döntést állítólag már korábban, 2021. februárjában meghozták, ám a járvány miatti utazási korlátozások miatt ez csak akkor derült ki, amikor ezeket feloldották.

A Magyar Hangot az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége arról tájékoztatta, hogy "folyamatosan együttműködnek a magyar kormánnyal a biztonsági partnerség megerősítése és annak biztosítása érdekében, hogy Magyarország megfeleljen a vízummentességi program (VWP) követelményeinek. A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) a VWP keretében történő utazásra való jogosultságot a partnerország azon képessége alapján határozza meg, hogy képes-e fenntartani a követelményeknek való megfelelést. A VWP magas követelményeket támaszt a tagországokkal szemben, és ezeket következetesen be kell tartani. Ezek az előírások a biztonság több szintjét foglalják magukban, mint például a nemzeti szintű kockázatértékelést, a VWP keretében utazók átfogó átvilágítását és az információmegosztási követelményeket. A DHS az Egyesült Államok biztonságát, bűnüldözési vagy bevándorlási érdekeit fenyegető veszélyek miatt megvonhatja vagy más módon korlátozhatja a VWP keretében történő utazásra való jogosultságot”.

A válasz alapján a lap arról ír, hogy a szomszédos országokban a magyar származású személyek honosítási folyamata sebezhető és megkérdőjelezhető. (A pontos szöveg angolul: the naturalization process for people of Hungarian descent in neighboring countries led to identity management vulnerabilities – a szerk.) Ezek a sebezhetőségek lehetővé tették, hogy bűnözők és csalók érvényes magyar útlevelet szerezzenek. A probléma azonosítása óta az Egyesült Államok és Magyarország együttműködik e határbiztonsági fenyegetések mérséklése érdekében. Jelezték, hogy egyeztetnek a magyar kormánnyal, hogy az útlevelek kiállítása kellően biztonságos legyen, ne lehessen azokkal visszaélni.

A portál kérdésére nem válaszolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium az üggyel kapcsolatosan. Több mint egymillió magyar állampolgárt érinthet az ügy – köztük kormányzati alkalmazottakat is.