Bizonyos dolgok már javulóban vannak, a világjárvány visszahúzódott, az ellátási láncok általában stabilizálódtak, és a munkaerőpiac erős. Márciusban azonban a Federal Reserve kamatemelésbe kezdett az infláció lassítása érdekében, miközben a kiskereskedelmi vezetők éppen azt tervezgették, hogy a vásárlók milyen játékokat és bolyhos zoknikat vásárolnak majd télen - írja a The New York Times.

A kiskereskedők, hogy megpróbálják biztosítani a robusztus vásárlási szezont, korán indítottak. A karácsonyfák már augusztusban megjelentek a Costco-ban. Az Amazon októberben egy második Prime Dayt is tartott. És úgy tűnik, minden napra jutott egy-egy Black Friday-ajánlat, amilyeneket a Target kínált egész októberben.

A vásárlók mégis zavarban vannak. Most vagy később vásároljanak? Sokaknak vásároljanak, vagy inkább csak néhány embernek? Ajándéktárgyakat vagy közös élményeket? Az online szállításokban bízzanak vagy inkább a helyi boltokban?

Az igazság az, hogy nem tudjuk, a fogyasztók többet vagy kevesebbet fognak-e ajándékozásra költeni, többet vásárolnak-e majd online vagy a bevásárlóközpontban

- mondta nemrég Josh Silverman, az Etsy vezérigazgatója. Vagy ahogy Peter Boneparth, a Kohl's igazgatótanácsának elnöke megjegyezte: "Azt hiszem, mindenki hisz abban, hogy eljön a karácsony, de nem hiszem, hogy bárki is pontosan tudja, hogy mi fog történni."

Érezhető az infláció szorítása

Az infláció mindenkit foglalkoztat. A mindenféle cikkek magasabb árai miatt az emberek átgondolják, hogy mit és kinek vásárolnak. Bár az infláció az Egyesült Államokban enyhén mérséklődik, a legmagasabb szinten van azóta, hogy Indiana Jones az elveszett frigyláda fosztogatóit kergette a mozikban 1981-ben.

A Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség előrejelzése szerint a novemberi és decemberi ünnepi eladások 6-8 százalékkal nőnek a tavalyi évhez képest. Az éves inflációs ráta októberben 7,7 százalék volt.

"Az emberek idén tényleg az akciós ajánlatokat keresik" - mondta Melissa Burdick, aki egy évtizedet töltött az Amazonnál, és megalapította a Pacvue-t, amely a nagy márkák online értékesítését segíti. "

Az emberek két világjárványos évet töltöttek azzal, hogy cuccokat vásároltak. Az ösztönző csekkek, az emelkedő bérek miatt a tavalyi ünnepi szezonban a kiskereskedelmi kiadások éves szinten a legnagyobb mértékben - 14,1 százalékkal - nőttek.

Idén enyhültek a Covid-19 utazási korlátozásai, és gyakorlatilag megszűntek az maszkviselési előírások. Egyre többen utaznak, járnak koncertekre, és esznek étteremben. A koncertfoglalások 42 százalékkal emelkedtek az Eventbrite szerint. "Emlékeztették őket arra, hogy az élet nagyon rövid, és a világjárványból kilábalva újra meg akarják ezt tapasztalni" - mondta Mike Daher, a Deloitte tanácsadó cég egyik vezetője.

Sok üzletben korán jött a karácsony

Idén nem jelenthet nagy gondot, hogy megszerezzük, amit szeretnénk - írja a The New York Times. Emlékezve a tavalyi évre, amikor a népszerű termékek a kikötőkben vagy valahol a Csendes-óceánban ragadtak, a márkagyártók felpörgették a termelést, a kiskereskedők pedig több terméket rendeltek. Ezt a szokásosnál korábban tették, hogy az árucikkek időben megérkezzenek, de az ellátási lánc is javult. Amikor a megrendelések a vártnál korábban érkeztek, a kiskereskedők olyan raktárakban halmozták fel a termékeket, amelyek egyes esetekben már tele voltak 2021-ben megrendelt árukkal.

Ez, a bizonytalan fogyasztói kereslettel együtt, a Census Bureau adatai szerint rekordmagas készleteket hagyott a kiskereskedőknél. Ez több akcióhoz és az árucikkek összevisszaságához vezet az üzletek padlóján, függetlenül az évszaktól. Más szóval, a karácsony korán beköszöntött az üzletekbe.

Mike Campese, egy Las Vegas-i gitáros és oktató már akkor tudta, hogy az idei év furcsa lesz, amikor szokatlanul korán meglátta az ünnepi árukat:

"A minap a Costco-ban voltam, és amint belépsz, a legelső sorban a karácsonyi cuccok vannak. Még mindig szeptember van! Ó, Istenem! Ilyen korán még nem láttam ilyet. Általában a Halloween utáni napon a bevásárlóközpontokban már karácsonyi dallamok szólnak, és a dekorációk is fel vannak téve. Vannak, akik már szeptemberben vásárolnak. Én nem tehetem, mert lelkileg még nem állok készen erre."

Még hétköznapi cikkekre is várni kell

Az Amazon mindent megtett azért, hogy október elején egy korai ünnepi kiárusítást hirdessen. Az Egyesült Államokban legkelendőbb termékek közül néhány - például a Crest Whitestrips és a kollagén italkeverék - nem tipikus karácsonyi ajándékok voltak.

A Rakuten, egy online platform, amely ajánlatokat és vásárlói jutalmakat kínál, azt mondta, hogy a kiskereskedők részvétele a Black Friday és Cyber Monday akciókban "az elmúlt három év legnagyobbja" volt.

A 47 éves Natalie Rodriguez, aki az indianai adóhivatalnál dolgozik, azt mondta, hogy az akciós termékek nem olyanok voltak, mint amit karácsonyra szeretett volna ajándékozni.

"Tényleg tisztában vagyok azokkal az ajánlatokkal, amelyek most jönnek. Szerintem ez egy kapkodás azért, hogy kinél hagyjam a pénzemet. Az Amazon kiárusításán 150 dolog volt a kosaramban, és elmentettem későbbre, de nem láttam semmi olyat, ami összehasonlítható lenne azzal, amit én egy igazi Black Friday üzletnek gondolnék. Amikor gyerek voltam, a Black Friday szuperolcsó volt, 80 vagy 90 százalékos árengedménnyel. A legtöbb, amit most láttam 30-40 százalékos akció volt néhány termékre. Ilyenkor azt mondom, hogy ezt inkább kihagyom."

Végre időben érkezik az áru

Évekig, nagyrészt az Amazon által ösztönözve, a fogyasztók hozzászoktak a gyors szállításhoz - gyakran két nap vagy annál rövidebb idő alatt. A világjárvány ezt felborította. A sofőrök és a készlethiány miatt az embereknek előre kellett tervezniük.

Idén az iparági szakértők nem számítanak újabb kézbesítési pokolra. A ShipMatrix tanácsadó cég szerint a szállítmányozóknak napi 110 millió csomagot kellene kézbesíteniük, ami majdnem 20 millióval több, mint amennyit a vásárlók várhatóan rendelni fognak.

"Az elmúlt években a globális ellátási láncokkal kapcsolatos tapasztalatok miatt az emberek hosszabbra nyújtják az ünnepi szezont" - mondta Jamil Ghani, az Amazon Prime alelnöke.

Luxus a maga nemében

A Saks felmérése szerint a luxusvásárlók több mint háromnegyede azt mondja, hogy ugyanannyit vagy többet tervez költeni, mint tavaly. 40 százalékuk cipőt akar vásárolni saját magának. A luxuscégek jelezték, hogy bizakodóak az amerikai piacot illetően. Ebben a hónapban az Estee Lauder megállapodott a Tom Ford megvásárlásáról 2,8 milliárd dollárért, ezzel bővítve a divatruházat terén való jelenlétét.

A vásárlók visszatérnek a társasági élethez. Ez pedig alapvetően egy olyan ünnep, amelyet a szeretteikkel töltik az emberek

- mondta Geoffroy van Raemdonck, a Neiman Marcus vezérigazgatója, amelynek legjobb vásárlói átlagosan évi 25 000 dollárt költenek a márkánál.

A 49 éves Sabah Essa, az atlantai Neiman Marcus stílustanácsadója az ügyfeleivel - akik között orvosok, háziasszonyok, valóságshow-sztárok és fiatal szakemberek is vannak - dolgozik az ünnepi kívánságlistájuk összeállításán.

"Leginkább mindenki egy nagy drága darabot szeretne a tavalyihoz képest. Például valaki egy Prada-táskát kapott tavaly karácsonyra, és most egy csúcskategóriás ékszerrel dobná azt fel. Az egyik ügyfél 30 különböző ajándékot akar adni a feleségének, mert 30 éves lesz. Az ajándékok mind különböző kategóriájúak, a harisnyatöltőktől kezdve a csúcskategóriás ékszereken át a Chanel-táskákig és a cipőkig.

A tanácsadó szerint segít az is, hogy az ügyfeleiknek egy pohár pezsgőt, kávét és teát kínálnak, amikor bejönnek, hogy megkönnyítsék számukra a vásárlást.