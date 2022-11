Az elemzői várakozásnál kevésbé bővült a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban novemberben - közölte az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet. A humánerőforrás-gazdálkodási, bérgazdálkodási és adózási szolgáltatásokat nyújtó intézet (Automatic Data Processing/ADP) honlapján szereplő kimutatás szerint 127 ezerrel emelkedett a magánszektor nem mezőgazdasági ágazataiban foglalkoztatottak száma a múlt hónapban.

A mezőgazdaság kivételével a gazdaság egészére vonatkozó novemberi amerikai foglalkoztatási adatot pénteken hozzák nyilvánosságra. A szakértők 200 ezres növekedést várnak az októberi 261 ezer fős emelkedés után.

