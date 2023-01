A február végén megjelenő könyvből a sajtóhoz már eljutott néhány példány. Shashank Joshi, a The Economist publicistája pedig megosztott belőle néhány bekezdést a Twitter-oldalán. A Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynökségének (DARPA) jó ideje a robotok és a mesterséges intelligencia hadra fogása jelenti az egyik alapvető tevékenységét.

Az ügynökség kutatócsapata egy katonák mozgásának detektálására hivatott robotot készített, a vezérlőrendszerét pedig gépi tanulással próbálta betanítani a mozgások felismerésére. Ennek érdekében kaptak nyolc tengerészgyalogost, akik egy héten át tanítgatták a rendszert. A közös munka utolsó napján a projekt vezetője azt kérte a katonáktól, hogy távolabbról indulva jussanak el a robothoz, és érintsék meg anélkül, hogy az közben felismerné őket.

A feladatot mind a nyolc tengerészgyalogos képes volt teljesíteni és nem is akármilyen körülmények között. Az unortodox módszerek közül Scharre kiemelte, hogy az egyik páros bukfencezéssel jutott el a gépig, egy másik duó pedig a Metal Gear játéksorozatot lemásolva kartondoboznak álcázta magát, és úgy érte el a célpontot. A leginkább invenciózus baka egy fenyőfa koronáját aggatta magára, és így jutott el a célponthoz.

