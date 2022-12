A nagy figyelemmel kísért vizsgálat előzetes eredményei - amelyeket várhatóan pénteken mutatnak be - valószínűleg felgyorsítják az importőrök versenyét, hogy alternatív forrásokat találjanak akár belföldön, akár külföldön, hogy kielégítsék a napelemek iránti növekvő keresletet.

A vizsgálat márciusban kezdődött, és bizonytalanságot okozott a napelem-alkatrészek behozatalával kapcsolatban, ami a napenergia-projektek törléséhez vezetett az Egyesült Államokban, és Joe Biden elnök beavatkozásához, hogy enyhítse az iparágra nehezedő nyomást - számolt be róla a The Wall Street Journal.

A vizsgálat kezdetekor Wang Wenbin, a kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy Peking "minden szükséges intézkedést megtesz a kínai vállalatok jogainak és érdekeinek védelmében". Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok "protekcionizmusa megzavarja és aláássa" a globális ellátási láncok stabilitását és az éghajlatváltozással kapcsolatos együttműködést.

A vizsgálat eredménye nem fog a napenergia-vámok azonnali emeléséhez vezetni, mivel az elnök júniusban kétéves vámfelfüggesztést vezetett be, hogy az importőröknek időt adjon a kiigazításra. A felfüggesztés a vizsgálat által érintett négy országból származó napenergia-behozatalra vonatkozik: Kambodzsa, Thaiföld, Vietnam és Malajzia.

Mivel a négy délkelet-ázsiai ország adja az amerikai napelem-import nagyjából 80 százalékát, a minisztérium vizsgálata kezdetben jelentős lassulást okozott a szállítmányokban, ami a napenergia-farmok projektjeinek késedelméhez vezetett, és felháborodást váltott ki a szövetségi és állami törvényhozók, valamint tisztviselők részéről.

A minisztérium döntése rávilágít arra a kihívásra, amellyel az Egyesült Államoknak szembe kell néznie a kínai beszállítóktól való függőségének csökkentésében, miközben felgyorsítja a tiszta energiára való átállást. Az amerikai napelemszerelők és -fejlesztők akut napelemhiánnyal küzdenek, amelyet azok az új jogszabályok okoznak, amelyek az amerikai hatóságoknak nagyobb hatalmat biztosítanak a Kínában alkalmazott kényszermunkával összefüggésbe hozott áruk behozatalának megakadályozására. A szállítási zavarok késedelmet okoztak a napelemek telepítésében, és azzal fenyegetnek, hogy kisiklatják a kormányzat éghajlatvédelmi céljait.

A Kereskedelmi Minisztérium a kaliforniai San Jose-i székhelyű Auxin Solar Inc. napelemgyártó vállalat kérésére kezdte meg a vizsgálatot. A vállalat szerint a kínai napelemgyártók megkerülték a napenergia-termékekre kivetett importvámokat - amelyeket 2012-ben vezettek be az amerikai vállalatok védelmében a támogatott kínai termékekkel szemben - azáltal, hogy a termékeket Délkelet-Ázsián keresztül szállították, ahol a végső összeszerelés történik.

A minisztérium nyomozói több tényezőt is mérlegeltek, többek között azt, hogy a beruházások, a gyártás, valamint a kutatás és fejlesztés nagy részét Kínában végezték-e, mielőtt a végső összeszerelést Délkelet-Ázsiában elvégezték volna.

A vizsgálatot végzők megállapították, hogy a négy vállalat által szállított termékek teljes egészében kínai gyártásúak voltak, és így a kínai projektekre vonatkozó vámtételek hatálya alá tartoztak. A kereskedelmi nyomozók által vizsgált nyolc kínai vállalat közül négyet találtak a vámszabályoknak megfelelőnek: a Hanwha Q Cells és a JinkoSolar malajziai bázisokkal rendelkezik, a New East Solar kambodzsai székhelyű, a Boviet Solar Technology pedig vietnami.

A Kereskedelmi Minisztérium májusban teszi közzé a vizsgálat végeredményét, miután helyszíni ellenőrzéseket végzett a vállalatoknál és összegyűjtötte a nyilvános észrevételeket - mondják a források. A végleges eredmények változhatnak az előzetes megállapításokhoz képest.

